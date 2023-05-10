Фестиваль скидок на AliExpress + 6 полезных и функциональных гаджетов

На AliExpress началась распродажа Фестиваль Дракона. Она пройдет с 10 по 15 мая. Мы собрали полезные ссылки для удобной навигации по товарам и несколько полезных гаджетов для дома и повседневных задач.
На главной странице распродажи вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой.
Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам фестиваля:
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Беспроводной пылесос для сухой уборки
Пылесос с пятиступенчатой фильтрацией НЕРА проводит тщательную уборку помещения. Благодаря раздвижной трубе, добраться до труднодоступных мест гораздо проще, а при желании можно сменить на гибкий шланг. В комплекте есть несколько насадок — для пола, ковра, мягкой мебели и штор.
Из отзывов: очень доволен аппаратом. Очень долго сомневался по поводу выбора щётки. У разных моделей они либо для гладкого пола, либо для ковра. А у меня оба варианта покрытия. В этой модели все варианты щёток, но по факту пользуюсь только той что для ковра.
Купить пылесос от 13 080 р.
Проводная мышь Logitech G502 Hero
Игровая мышь получила 11 программируемых клавиш, которые можно назначить по своему вкусу. В комплект входит набор противовесов для оптимальной регулировки массы аксессуара.
Из отзывов: мышь отличная, уже третья (одна на работе, вторая дома и эта третья на всякий случай) по замечательной цене. Есть полная настройка в приложении.
Смартфон OPPO Find X6 Pro
Смартфон получил яркий 6,82-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч с супербыстрой зарядкой мощностью 100 Вт, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативки. Oppo Find X6 Pro занимает первое место в рейтинге лучших камерофонов DxOMark с результатом 153 балла. Версия не глобальная, но русский язык есть. На Яндекс Маркете смартфон стоит почти 105 тыс рублей.
Из отзывов: товар отличный, пришёл за 12 дней, что в принципе быстро, просил евровилку, всё доставлено в полном объеме, коробка хорошо была упакована.
Купить OPPO Find X6 Pro от 82 675 р.
Беспроводная мышь Razer Orochi V2
Аксессуар имеет 6 программируемых клавиш, регулируемую чувствительность до 18000 dpi и два типа подключения: 2,4 Гц и по Bluetooth. Мышь легкая, всего 60 гр и удобно располагается в руке. Срок службы батареи — до 950 часов.
Из отзывов: мышка оригинал. Можно вставлять либо пальчиковые, либо мизинчиковые батарейки. Очень лёгкая, компактная. Колёсико четкое. Софт от рейзера становится и можно макросы писать, кнопки переназначать. В память мыши макросы и настройки не пишутся! Нужно чтобы софт был всегда запущен.
Купить беспроводная мышь Razer Orochi от 1 974 р.
Смартфон POCO F5 5G
Смартфон от Xiaomi снабдили AMOLED- дисплеем на 6,67 дюйма, процессором Snapdragon 7+ Gen 2, оперативной памятью 8 ГБ, тройной камерой и быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.
Купить смартфон POCO F5 5G от 28 478 р.
Пылесос для влажной и сухой уборки
Гаджет поможет и пыль собрать, и полы помыть. Есть 4 режима уборки и интеллектуальный дисплей. Он определяет места с наиболее загрязненной поверхностью.
Из отзывов: прекрасный пылесборник! Спасибо создателям и продавцам. Рекомендую.
Купить пылесос для влажной и сухой уборки от 27 438 р.
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