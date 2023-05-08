Нашли лучшую компактную клавиатуру Logitech для MacBook и не только. Сейчас её можно урвать со скидкой на AliExpress

Фархад
Logitech MX Keys Mini

Многие владельцы MacBook зачастую используют ноутбуки в связке с мониторами и периферийными устройствами для большего комфорта за рабочим столом. Однако не все аксессуары способны передать тактильные ощущения и предоставить такой же набор функций, как фирменные клавиатуры Apple. К счастью, на рынке существуют отличные решения от популярного бренда Logitech, одно из которых сейчас можно купить с хорошей скидкой.

Logitech MX Keys Mini — мембранная беспроводная клавиатура с небольшими габаритами, регулируемой подсветкой и полным набором функции старшей версии. Корпус сделан из качественного пластика. В этой модели 80 клавиш, включая специальные кнопки для отключения микрофона, диктовки и переключения между компьютером/планшетом/смартфоном.

Logitech MX Keys Mini

Аксессуар подключается по протоколу Bluetooth LE, обеспечивающему минимальное энергопотребление. Ещё один плюс этой модели — автоматическая подсветка с несколькими уровнями яркости, которая включается при поднесении рук к клавиатуре.

Полного заряда встроенного аккумулятора хватает на 5 месяцев, если не использовать подсветку. В другом случае подзаряжать девайс придётся каждые 10-12 дней по кабелю USB-C.

Из минусов — отсутствие русской раскладки из коробки. При необходимости вы можете сделать лазерную гравировку в своём городе за ~500 рублей. Зато эта версия клавиатуры поставляется с правильной клавишей Enter/Return и полноразмерным левым Shift.

Logitech MX Keys Mini

Обычно за компактную клавиатуру просят от 10 тысяч рублей, но сейчас Logitech MX Keys Mini можно купить на AliExpress со скидкой за 6999 рублей.
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Источник:
AliExpress
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