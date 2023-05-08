Нашли лучшую компактную клавиатуру Logitech для MacBook и не только. Сейчас её можно урвать со скидкой на AliExpress

Многие владельцы MacBook зачастую используют ноутбуки в связке с мониторами и периферийными устройствами для большего комфорта за рабочим столом. Однако не все аксессуары способны передать тактильные ощущения и предоставить такой же набор функций, как фирменные клавиатуры Apple. К счастью, на рынке существуют отличные решения от популярного бренда Logitech, одно из которых сейчас можно купить с хорошей скидкой.— мембранная беспроводная клавиатура с небольшими габаритами, регулируемой подсветкой и полным набором функции старшей версии. Корпус сделан из качественного пластика. В этой модели 80 клавиш, включая специальные кнопки для отключения микрофона, диктовки и переключения между компьютером/планшетом/смартфоном.Аксессуар подключается по протоколу Bluetooth LE, обеспечивающему минимальное энергопотребление. Ещё один плюс этой модели — автоматическая подсветка с несколькими уровнями яркости, которая включается при поднесении рук к клавиатуре.Полного заряда встроенного аккумулятора хватает на 5 месяцев, если не использовать подсветку. В другом случае подзаряжать девайс придётся каждые 10-12 дней по кабелю USB-C.Из минусов — отсутствие русской раскладки из коробки. При необходимости вы можете сделать лазерную гравировку в своём городе за ~500 рублей. Зато эта версия клавиатуры поставляется с правильной клавишей Enter/Return и полноразмерным левым Shift.Обычно за компактную клавиатуру просят от 10 тысяч рублей, но сейчасможно купить насо скидкой за