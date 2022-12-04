Финальная распродажа на AliExpress: скидки, выгодные разделы и 7 функциональных гаджетов

На AliExpress стартует финальная распродажа 2022 года, которая продлится с 5 по 9 декабря. В эти дни вы сможете приобрести интересующие вас товары со скидкой до 60%.
Как всегда, AliExpress создал удобный список разделов по скидкам, разбив их на категории:
- Главная страница распродажи
- Горящие товары
- Бестселлеры из Китая
- Больше=дешевле
- Все категории
- Быстрая доставка
Рекордер ZOOM H1N от 6 750 р.
Благодаря двум микрофонам устройство записывает объемное стереозвучание в качестве до 320 Кбит/с. Дисплей позволяет следить за уровнем записи в левом и правом каналах, а прослушать результат можно при помощи встроенного динамика.
Из отзывов: за свою цену очень классная вещь для записи голоса, музыкальных инструментов и других звуков. Настройка рекордера очень проста. Звук получается очень чистый и приятный.
Купить рекордер ZOOM H1N
Игровая Bluetooth-гарнитура Logitech G435 Lightspeed от 4 579 р.
Беспроводные наушники с микрофоном от известного бренда позволят насладиться игрой, прослушиванием музыки или просмотром фильма, не путаясь в проводах. В наличии есть несколько цветов на любой вкус.
Из отзывов: очень легкие, звук громкий, думал, что нужно бы еще колонки купить, но благодаря этим наушникам желание отпало. Насчёт аккумулятора ничего не могу сказать, пришли уже заряженными, 5 часов в них сидел и все хорошо, на голову и уши не жмут. Покупкой доволен 10/10.
Купить Bluetooth-гарнитуру Logitech G435 Lightspeed
Джампстартер от 3 191 р.
Абсолютно незаменимая вещь для любого водителя. Гаджет позволит завести полностью разряженный аккумулятор автомобиля. Также устройство может служить как пауэрбанк и оснащено мощным фонариком.
Из отзывов: всё чётко, как всегда. Уже не в первый раз заказываю. Паспорт на русском. Машины заводит без проблем.
Купить джампстартер
Портативная колонка Tronsmart Bang SE от 4 734 р.
Колонка обладает мощным и чистым стереозвуком, яркой RGB-подсветкой и аккумулятором на 4000 мАч. Подключиться можно при помощи Bluetooth-соединения, по аудиокабелю 3,5 мм или вставив карту памяти формата microSD.
Из отзывов: отличная колонка. Описание соответствует. Доставка супербыстрая. Рекомендую.
Купить портативную колонку Tronsmart Bang SE
Беспроводная колонка Muzen от 6 175 р.
Те кто ценит качество, компактность и хороший звук, высоко оценят это портативное устройство. При своих скромных габаритах, колонка выдает звук громкостью в 5 Вт, обладает степенью защиты от воды IPX5 и укомплектована фонариком. Корпус металлический, а заряда в среднем хватает на 8 часов.
Из отзывов: заказал, потому что понравился внешний вид. В реальности даже лучше ожиданий. Все работает, звук очень насыщенный, корпус металлический, приятной тяжести. После зарядки работает 6-8 часов в зависимости от громкости и использования светодиодов.
Купить беспроводную колонку Muzen
Беспроводное зарядное устройство для Apple Watch от 338 р.
Удобный вариант магнитной зарядки для смарт-часов от Apple, который можно носить с собой, повесив на ключи.
Из отзывов: заряжает часы без проблем. Не греется. Собрано и упаковано прекрасно — можно такую в подарок закупать. Любой будет такой зарядке счастлив. Я очень доволен!
Купить беспроводное зарядное устройство для Apple Watch
Эмодзи-будильник Xiaomi от 1382 р.
Милые часы с будильником разбудят ровно в срок и поднимут настроение разными эмодзи, которые высвечиваются на большом дисплее. Также есть функция термометра и пять мелодий на выбор.
Из отзывов: доченька в восторге, классный товар, спасибо продовцу.
Купить эмодзи-будильник Xiaomi
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Все остальные наши подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress.