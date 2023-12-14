Нашли на AliExpress незаменимый девайс для любого водителя. И ценник приятный

Олег

Baseus
Фото: Baseus


Продолжаем делиться с вами полезными и необычными находками с AliExpress. В прошлый раз в ленте нашлись крутая колонка Tronsmart «а-ля HomePod» и удобнейший пауэрбанк для iPhone.

А сегодня покажем вам портативный насос для автомобиля от Baseus. Бренд хорошо известен своим качеством и доступной ценой товаров, а потому и любим многими. Насос имеет габариты среднестатистического смартфона или пауэрбанка (15 х 6 х 4 см), но при этом способен выдать до 50 Ватт мощности на накачку. Производитель обещает накачать шину 175R до 2,5 бар всего за 8 минут.

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Фото: Baseus
Фото: Baseus

Фото: Baseus
Фото: Baseus

В комплекте с девайсом поставляются несколько насадок, благодаря которым насос можно использовать для подкачки мячей, надувных матрасов и других резиновых изделий.

Купить насос от Baseus можно вот по этой ссылке на AliExpress. Не забудьте взять купон на странице товара. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 770338015

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