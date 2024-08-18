Флагманские пылесосы Dreame рухнули в цене на AliExpress. Найдётся модель для каждого

Фархад
Dreame

В рамках грядущей масштабной распродажи на AliExpress почти все популярные модели пылесосов от проверенного бренда Dreame можно урвать с огромными скидками. Собрали лучшие варианты под любые задачи в этой статье.

Сама распродажа стартует уже завтра, 19 сентября, в 10:00 по московскому времени. Скорее всего, популярные лоты разберут моментально, поэтому лучше заранее закинуть их в корзину, а завтра оформить по сниженной цене. В этот раз скидки действительно годные — настолько низких цен давно не было. Например, обычный беспроводной пылесос обойдётся дешевле 10 тысяч, моющий — от 15 тысяч, а роботы — от 13 тысяч рублей.

Dreame Trouver M1

Dreame

Базовый робот-пылесос, который может похвастаться высокой мощностью всасывания, отличной проходимостью, компактным корпусом и навигацией с помощью сканера LiDAR. Его можно подключить к экосистеме умного дома, чтобы управлять через Алису или Siri. Разумеется в приложении можно задать запретные зоны, построить карту помещения и многое другое.

Помимо стандартной сухой уборки, Dreame Trouver M1 также предлагает влажную. Для этого в комплекте предусмотрен контейнер для воды и губка для уборки. Все фильтры и щётки легко снимаются и очищаются.

Цена: от 13 200 рублей.

Dreame H11 Core

Dreame

Моющий пылесос для влажой и сухой уборки. Такой девайс отлично подойдёт для помещений с минимальным количеством ковровых покрытий. Он отлично справляется с грязью, волосами и мусором на ламинате, паркете, кафеле, мраморе и других напольных покрытиях. Даже ковры с невысоким ворсом таким пылесосом можно почистить.

Мощность Dreame H11 Core — 6000 Па. На выбор доступно два режима уборки. Также есть функция самоочистки на базовой станции. Батареи хватает на 22 минуты работы. Этого достаточно, чтобы убраться в небольшой квартире площадью до 30 кв. м.

Цена: от 15 500 рублей.

Dreame Trouver J30

Dreame

Беспроводной вертикальный пылесос с бесщёточным двигателем на 450 Вт, многослойной системой фильтрации, функцией влажной уборки и съёмным аккумулятором. В нём даже насадка с подсветкой есть, как у флагманских Dyson. Такой аппарат позволяет очищать от загрязнений не только ковры и полы, но и мягкую мебель. При желании им можно даже салон автомобиля пропылесосить.

В комплект Dreame Trouver J30 входит настенное крепление, резервуар для воды с тряпкой, насадка для щелей, широкая насадка, многофункциональная щётка с подсветкой, складная ручка и электрическая мини-щётка. Без зарядки он работает до 60 минут.

Цена: от 9800 рублей.

Dreame

С другими моделями можете ознакомиться на странице Dreame. Там вы найдёте и флагманские Dreame H12 Pro, и сверхнавороченные Dreame X40 Ultra с огромной базой самоочистки, и даже расходники.


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Источник:
AliExpress
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Комментарии

Артур Абдрахманов
+3
Артур Абдрахманов
H11-го хватает на 58 кв, двушка, ещё на самоочистку хватает, и это с котом, но приходится бак и ролик за одну уборку два раза чистить, но это ерунда.
Вчера в 20:59
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+6
люмпен2
Недавно взял r20. Долго пользовался v11. Пылесосы пушка. Всем советую.
Вчера в 21:34
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