Флагманские пылесосы Dreame рухнули в цене на AliExpress. Найдётся модель для каждого

В рамках грядущей масштабной распродажи на AliExpress
почти все популярные модели пылесосов от проверенного бренда Dreame
можно урвать с огромными скидками. Собрали лучшие варианты под любые задачи в этой статье.
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, в 10:00 по московскому времени. Скорее всего, популярные лоты разберут моментально, поэтому лучше заранее закинуть их в корзину, а завтра оформить по сниженной цене. В этот раз скидки действительно годные — настолько низких цен давно не было
. Например, обычный беспроводной пылесос обойдётся дешевле 10 тысяч, моющий — от 15 тысяч, а роботы — от 13 тысяч рублей.
Dreame Trouver M1
Базовый робот-пылесос
, который может похвастаться высокой мощностью всасывания, отличной проходимостью, компактным корпусом и навигацией с помощью сканера LiDAR. Его можно подключить к экосистеме умного дома, чтобы управлять через Алису или Siri. Разумеется в приложении можно задать запретные зоны, построить карту помещения и многое другое.
Помимо стандартной сухой уборки, Dreame Trouver M1
также предлагает влажную. Для этого в комплекте предусмотрен контейнер для воды и губка для уборки. Все фильтры и щётки легко снимаются и очищаются.
Цена: от 13 200 рублей.
Dreame H11 Core
Моющий пылесос для влажой и сухой уборки. Такой девайс
отлично подойдёт для помещений с минимальным количеством ковровых покрытий. Он отлично справляется с грязью, волосами и мусором на ламинате, паркете, кафеле, мраморе и других напольных покрытиях. Даже ковры с невысоким ворсом таким пылесосом можно почистить.
Мощность Dreame H11 Core
— 6000 Па. На выбор доступно два режима уборки. Также есть функция самоочистки на базовой станции. Батареи хватает на 22 минуты работы. Этого достаточно, чтобы убраться в небольшой квартире площадью до 30 кв. м.
Цена: от 15 500 рублей.
Dreame Trouver J30
Беспроводной вертикальный пылесос с бесщёточным двигателем на 450 Вт, многослойной системой фильтрации, функцией влажной уборки и съёмным аккумулятором. В нём даже насадка с подсветкой есть, как у флагманских Dyson. Такой аппарат
позволяет очищать от загрязнений не только ковры и полы, но и мягкую мебель. При желании им можно даже салон автомобиля пропылесосить.
В комплект Dreame Trouver J30
входит настенное крепление, резервуар для воды с тряпкой, насадка для щелей, широкая насадка, многофункциональная щётка с подсветкой, складная ручка и электрическая мини-щётка. Без зарядки он работает до 60 минут.
Цена: от 9800 рублей.
С другими моделями можете ознакомиться на странице Dreame
. Там вы найдёте и флагманские Dreame H12 Pro
, и сверхнавороченные Dreame X40 Ultra
с огромной базой самоочистки, и даже расходники
.
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