Google Pixel 7 рухнул в цене на распродаже 11.11 от AliExpress

Один из лучших флагманских камерофонов Google Pixel 7 получил шикарнейший ценник на мегараспродаже AliExpress — он стоит не дороже китайского среднебюджетника.
Девайс был представлен всего месяц назад. Младший Pixel 7 получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, основную камеру на 50 Мп, чипсет Google Tensor 2, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также батарею ёмкостью 4355 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.
В России цены на флагманский смартфон Google стартуют с 50 тысяч рублей, но мы нашли уникальный лот на AliExpress. В честь распродажи 11.11 базовую версию Pixel 7 на 6/128 ГБ можно урвать всего за 40 797 рублей с учётом купона продавца