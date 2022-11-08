Pixel 7 Google AliExpress

Google Pixel 7 рухнул в цене на распродаже 11.11 от AliExpress

Фархад

Pixel 7


Один из лучших флагманских камерофонов Google Pixel 7 получил шикарнейший ценник на мегараспродаже AliExpress — он стоит не дороже китайского среднебюджетника.

Девайс был представлен всего месяц назад. Младший Pixel 7 получил 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей Full HD+ с частотой обновления 90 Гц, основную камеру на 50 Мп, чипсет Google Tensor 2, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также батарею ёмкостью 4355 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

PIXEL 7-2

В России цены на флагманский смартфон Google стартуют с 50 тысяч рублей, но мы нашли уникальный лот на AliExpress. В честь распродажи 11.11 базовую версию Pixel 7 на 6/128 ГБ можно урвать всего за 40 797 рублей с учётом купона продавца

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Комментарии

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Серг
Ага😂
36 минут назад
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+4011
Gabriel
Отличный телефон, простую семерку можно купить в Москве за 40-45 тыс.₽ PRO стоит примерно +20 тыс.₽
Андроид на нем очей быстрый, плавный и стабильный. Дизайн на любителя, как сказал один мой приятель:
«Строгая ювелирка»
5 минут назад
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