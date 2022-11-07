Поторопитесь с покупками на Новый год. Названы новые сроки доставки посылок с AliExpress





По данным «Ведомостей», транспортно-логистические компании, осуществляющие доставку грузов из Китая в Россию по железной дороге и морю, сильно загружены. Из-за этого посылки от китайских интернет-магазинов и маркетплейсов доставляются с некоторой задержкой.



Сроки доставки увеличились примерно на 20-30%, то есть если раньше товар доставлялся из Китая в Россию за 2-3 недели, то теперь его придётся ждать около месяца или даже больше. Высокая загруженность связана с ковидными ограничениями. Источники издания заявили, что объёмы грузов в ближайшие недели будут возрастать, поскольку россияне начнут приобретать подарки к Новому году, и если не поторопиться, то заказанные товары прибудут в Россию уже после праздников. Они же указывают, что стоит поторопиться: заказы с AliExpress и других подобных площадок успеют приехать, если успеть оформить их в течение текущей недели.



Напомним, что сейчас на AliExpress проходит распродажа 11.11 с самыми крупными в году скидками. В сочетании с относительно низким внутренним курсом доллара (на сегодня 66,58 руб.) цены получаются очень привлекательными — многие товары стоят в полтора-два раза дешевле, чем в российских магазинах.

