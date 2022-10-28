Ручка и средство самообороны. Распишет как надо!

Товар позиционируется продавцом, как устройство с двойным назначением: как ручка и как помощник от неприятных личностей и ситуаций.
Девайс выполнен из прочного металла и имеет довольно внушительный вес по мнению уже получивших товар. С одной стороны расположен стержень для письма, который прячется поворотным механизмом с другой слегка прочный заостренный наконечник. По своей сути — это обычный стеклобой и ничего запрещенного в нем нет. Он может понадобиться в том случае, если вы оказались в закрытом пространстве с прочным стеклом.
Из отзывов: отправка и доставка очень быстрая. Все согласно описанию и отлично работает. Заказываю уже второй раз и буду еще брать.
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