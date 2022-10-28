Aliexpress

Ручка и средство самообороны. Распишет как надо!

Артем
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Товар позиционируется продавцом, как устройство с двойным назначением: как ручка и как помощник от неприятных личностей и ситуаций.

Девайс выполнен из прочного металла и имеет довольно внушительный вес по мнению уже получивших товар. С одной стороны расположен стержень для письма, который прячется поворотным механизмом с другой слегка прочный заостренный наконечник. По своей сути — это обычный стеклобой и ничего запрещенного в нем нет. Он может понадобиться в том случае, если вы оказались в закрытом пространстве с прочным стеклом.

Также есть клипса которая крепит устройство на ремне для быстрого доступа. Несмотря на то, что продавец называет свой товар средством самообороны, лучше заранее побеспокоится о своей безопасности более надежными способами, а по возможности не попадать в неприятные ситуации и использовать устройство только для заполнения анкет, бланков или написания писем.

Из отзывов: отправка и доставка очень быстрая. Все согласно описанию и отлично работает. Заказываю уже второй раз и буду еще брать.

Купить ручку на AliExpress от 220 р.
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Комментарии

+3976
Gabriel
Пишу тем кто купит эту хрень в надежде что она его защитит.
Не защитит, мало того вы его срок можете легко получить.
Хоть это и не оружие, но сам факт того что вы носите ее с собой для применения может трактоваться следствием как умысел. И если человек получить тяжкие телесные ( большинство просто не имеет знаний о человеческом теле и о том как чем и куда можно бить чтобы сделать очень больно не покалечив), а то и умрет, то вы можете получить приличную санкцию.
2 часа назад в 21:42
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+790
Grealex
Еще бы в дубину стержень вставили.
час назад в 22:37
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+116
lokky
Чую, кто-то не получит ни хрена за реферал))
час назад в 22:51
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Mers
+4145
Mers
А мне просто понравился дизайн. Цена небольшая, можно было заказать…
35 минут назад
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