Ручка и средство самообороны. Распишет как надо!

Товар позиционируется продавцом, как устройство с двойным назначением: как ручка и как помощник от неприятных личностей и ситуаций.Девайс выполнен из прочного металла и имеет довольно внушительный вес по мнению уже получивших товар. С одной стороны расположен стержень для письма, который прячется поворотным механизмом с другой слегка прочный заостренный наконечник. По своей сути — это обычный стеклобой и ничего запрещенного в нем нет. Он может понадобиться в том случае, если вы оказались в закрытом пространстве с прочным стеклом.Также есть клипса которая крепит устройство на ремне для быстрого доступа. Несмотря на то, что продавец называет свой товар средством самообороны, лучше заранее побеспокоится о своей безопасности более надежными способами, а по возможности не попадать в неприятные ситуации и использовать устройство только для заполнения анкет, бланков или написания писем.отправка и доставка очень быстрая. Все согласно описанию и отлично работает. Заказываю уже второй раз и буду еще брать.