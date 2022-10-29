Набор сигнальных маячков поможет найти пропажу

Бывает, что в суете мы забываем куда положили ту или иную вещь. Набор из шести маячков поможет быстро найти потерю в квартире.
Обидно когда время до важной встречи или намеченного дела уже поджимает, а вы не можете найти ключи от дома. Или кошелек. Или телефон. На этот случай есть полезное устройство из шести маячков.
Нужно всего лишь прикрепить небольшие брелоки к наиболее важным предметам, а в случае их утери нажать на соответствующую клавишу на пульте. Звуковой сигнал быстро подскажет, где затерялась помеченная пропажа.
Из отзывов: Хорошее исполнение, звук достаточно громкий, все работает из коробки. В комплекте есть мелкие наклейки для обозначения ключей. Все батарейки уже вставлены, нужно только выдернуть пластиковые полоски.
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