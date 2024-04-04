Найден способ добавить индикатор мощности любому кабелю с USB Type-C

Александр




На AliExpress обнаружен адаптер, который выполняет простую, но очень полезную функцию — он показывает, с какой мощностью заряжается устройство. Это пригодится, чтобы контролировать, насколько хорошо работает зарядка, кроме того, с его помощью можно протестировать кабели и найти те, через которые гаджеты заряжаются эффективнее.

Этот адаптер можно нацепить на кабель с разъёмом USB Type-C и не снимать в дальнейшем. Таким образом, у любого кабеля, оснащённого таким разъёмом, появляется полезный индикатор мощности.

Адаптер подходит смартфонам, планшетам, ноутбукам, наушникам и другим гаджетам, которые заряжаются через USB Type-C (в том числе новые модели iPhone). На встроенном мини-экране наглядно отображается мощность зарядки, максимальное значение — 100 Вт. 

Адаптер продаётся на AliExpress всего за 182 рубля, доставка почтой бесплатная, а более быстрая в ПВЗ KazanExpress стоит всего 16,35 руб. В наличии два цвета — тёмно-серый и фиолетовый.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6

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