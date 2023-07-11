Июльская распродажа на AliExpress: практичные гаджеты со скидкой до 70%

Стартовала новая распродажа на AliExpress, которая продлится до 12 июля. В этот период можно сделать заказ на интересующие вас товары по ценам ниже обычного.
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Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам:
Беспроводное зарядное устройство Anker 3 в 1
Гаджет с магнитной функцией Magsafe позволит зарядить смартфон, часы и наушники одновременно. Мощность заряда докстанции составляет 15 Вт и подключается к сети по USB-C. Устройство не займет много места на столе, благодаря компактной и продуманной конструкции с выдвижной полочкой.
Купить устройство Anker 3 в 1 от 9 005 р
Смарт-часы Amazfit Cheetah
Amazfit Cheetah снабдили 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454×454 пикселей. В часах предусмотрены базовые функции мониторинга состояния здоровья — отслеживание сна, стресса, уровня кислорода в крови и сердечного ритма. Также гаджет поддерживает более 150 спортивных режимов и загрузку музыки в автономном режиме.
Купить Amazfit Cheetah от 23 415 р
Противоударный планшет Blackview Active 8 Pro
Помимо защищенного корпуса с держателем под руку, гаджет снабдили 10-дюймовым дисплеем с разрешением 1200×2000, 8-ядерным процессором Mediatek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает гигантский аккумулятор на 22000 мА•ч.
Купить Blackview Active 8 Pro от 25 877 р
Беспроводные наушники Baseus Bowie D05
Управление осуществляется при помощи физических кнопок или фирменного приложения. Тип беспроводного соединения — Bluetooth 5.3. За автономность отвечает аккумулятор емкости, которого, по словам производителя, хватает на 70 часов работы от одного заряда. Заявлена поддержка форматов высокого разрешения с эффектом пространственного звучания.
Купить Baseus Bowie D05 от 2 892 р.
Робот-пылесос Roborock S8
Устройство отлично подойдет для сухой и влажной уборки. Новая модель обладает увеличенной мощностью 6000 Па и в связке с системой фильтрации НЕРА поглощает даже самые мелкие частицы пыли. Заявленное время работы — до 2,5 часов.
Купить Roborock S8 от 56 819 р
Фотохромные очки-хамелеоны
Главный плюс этих очков в их фотохромной технологии стекол. При дневном свете они самостоятельно затемняются обеспечивая комфортную прогулку на ярком солнце, а в тени становятся прозрачными. Если у вас есть проблемы со зрением, продавец подберет соответствующие рецепту линзы.
Купить фотохромные очки от 1 365 р
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