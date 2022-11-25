Как уберечь домашних питомцев от стресса? Выручит это чудо-изобретение Xiaomi

Не так давно в ассортименте Xiaomi появилась сушилка для домашних животных. Когда вы помоете домашнего питомца, он не будет носиться мокрый по квартире, и нет необходимости обтирать его полотенцем или подвергать стрессу, обдувая шумным и обжигающим феном — он может с комфортом обсохнуть в специальном приспособлении.
Xiaomi Pet Drying Box — пластиковый ящик с прозрачным окном, нагревателем, излучателем отрицательных ионов, вентилятором и ёмкостью, куда стекает вода. Это приспособление работает как максимально щадящий фен и может почти бесшумно высушить шерсть животного примерно за час-полтора. Точное время зависит от габаритов животного и длины его шерсти.
Xiaomi Pet Drying Box продаётся на AliExpress с бесплатной доставкой. На странице продавца есть купон с дополнительной скидкой.