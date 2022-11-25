AliExpress Xiaomi

Как уберечь домашних питомцев от стресса? Выручит это чудо-изобретение Xiaomi

Александр


Не так давно в ассортименте Xiaomi появилась сушилка для домашних животных. Когда вы помоете домашнего питомца, он не будет носиться мокрый по квартире, и нет необходимости обтирать его полотенцем или подвергать стрессу, обдувая шумным и обжигающим феном — он может с комфортом обсохнуть в специальном приспособлении.

Xiaomi Pet Drying Box — пластиковый ящик с прозрачным окном, нагревателем, излучателем отрицательных ионов, вентилятором и ёмкостью, куда стекает вода. Это приспособление работает как максимально щадящий фен и может почти бесшумно высушить шерсть животного примерно за час-полтора. Точное время зависит от габаритов животного и длины его шерсти.
Сушилка работает в несколько этапов: сначала пространство ёмкости медленно нагревается, затем включается лёгкий обдув воздухом, и периодически выпускаются отрицательно заряженные ионы, чтобы снять статическое напряжение, из-за которого шерсть может скомковаться. К концу процедуры температура снижается, а животное выходит оттуда с сухой шерстью. Объём составляет 60 литров, чего хватит для крупной кошки или собаки средних размеров.

Xiaomi Pet Drying Box продаётся на AliExpress с бесплатной доставкой. На странице продавца есть купон с дополнительной скидкой.
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Комментарии

kardigan
+2897
kardigan
Сколько пар носков можно туда запихать, чтоб машина не простаивала неделями?
2 часа назад в 15:22
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