Нашли на AliExpress идеальный девайс для сада и дачи. Недорого и практично

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками на AliExpress. Ранее мы уже рассказали о крутом наладонном инструменте для домашних поделок, а также приборе для починки пластиковых изделий.
На этот раз в ленте нашелся классный инструмент для дачи или сада — портативная цепная пила. Она очень компактная (по размерам схожа с шуруповертом), но при этом довольно мощная. Работает от аккумулятора. Покупатели в отзывах просто в восторге:
«Это пожалуй одно из лучших приобретений на Али. Сразу пошёл опробовать. Прям шайтан машин какой то. Пилит этот зверь всё что можно деревянное. Покупал специально для обрезки деревьев в саду.»
Владельцы говорят, что аккумулятора хватает примерно на час постоянной работы, после чего пила заряжается 2-3 часа. Производитель заявляет размер шины 6 дюймов, и утверждает, что для распила бревна диаметром 15 см потребуется около 10 секунд.
Главное преимущество пилы — её компактность и достаточная мощность для любых бытовых задач. Приобрести девайс можно на AliExpress по этой ссылке. У товара уже более 7500 отзывов и рейтинг 4,8 звезды.
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