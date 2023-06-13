Нашли на AliExpress чудо-щетку, которая преобразит всю вашу обувь. Недорого и практично!

Олег

AliExpress


Продолжаем делиться крутыми находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали удобную банку для солений и недорогой приборчик для домашних поделок и мелкого ремонта. А сегодня в ленте нашлась необычная щетка.

Устройство щетки очень простое. Внутри нее спрятан небольшой контейнер для моющего средства. По нажатию кнопки средство выделяется на щетку и можно мыть что угодно — эффективность и скорость процесса существенно увеличивается.

AliExpress

Щетка крайне удобна еще и тем, что вы можете заливать разное средство для разных вещей и поверхностей. Самое очевидное её применение — это чистка обуви, например, кроссовок. И вы можете подобрать подходящее средство для любой обуви, чтобы не повредить поверхность, и в то же время отмыть загрязнения.

Щетка

Щетка стоит менее 200 рублей и доступна по этой ссылке на AliExpress. Её купили уже почти 12 тысяч раз, рейтинг товара — 4,7 звезды. 

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