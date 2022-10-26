Культовую ТВ-приставку отдают по очень приятной цене

Приятно, когда телевизор имеет массу полезных функций, но не все устройства имеют такую возможность. Благодаря ТВ-приставке H96 MAX это легко исправить.H96 MAX не первый год является одним из самых популярных вариантов, которые легко превращают обычный телевизор в продвинутый смарт тв. Причем гаджет постоянно поддерживается производителями и обновляется до актуальной версии. Приставка работает на базе Android, а это значит, что на нее можно установить все нужные соцсети, игры или смотреть онлайн-кинотеатры и бесплатное телевидение. Это особенно актуально если вы находитесь на даче, где прием сигнала слабый.Также H96 MAX позволяет смотреть фильмы с USB-флешки, карты памяти, а если таковых нет, то контент можно загрузить на внутренний накопитель. Подключается устройство через Wi-Fi или по кабелю. В наличии есть два варианта отличающихся характеристиками: на 2 и 4 ГБ оперативной памяти. Хочется отметить, что даже базового варианта хватает, чтобы с комфортом насладится любимым фильмом в разрешении Full HD.