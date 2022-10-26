AliExpress

Культовую ТВ-приставку отдают по очень приятной цене

Артем
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Приятно, когда телевизор имеет массу полезных функций, но не все устройства имеют такую возможность. Благодаря ТВ-приставке H96 MAX это легко исправить.

H96 MAX не первый год является одним из самых популярных вариантов, которые легко превращают обычный телевизор в продвинутый смарт тв. Причем гаджет постоянно поддерживается производителями и обновляется до актуальной версии. Приставка работает на базе Android, а это значит, что на нее можно установить все нужные соцсети, игры или смотреть онлайн-кинотеатры и бесплатное телевидение. Это особенно актуально если вы находитесь на даче, где прием сигнала слабый.
Также H96 MAX позволяет смотреть фильмы с USB-флешки, карты памяти, а если таковых нет, то контент можно загрузить на внутренний накопитель. Подключается устройство через Wi-Fi или по кабелю. В наличии есть два варианта отличающихся характеристиками: на 2 и 4 ГБ оперативной памяти. Хочется отметить, что даже базового варианта хватает, чтобы с комфортом насладится любимым фильмом в разрешении Full HD.

Купить ТВ-приставку H96 Max от 1832 р.
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Комментарии

+2
Space400
Не ожидал тут увидеть рекламу тв боксов Буду ждать новых удивляшек)
2 часа назад в 13:18
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+4423
Carter_Mayers
Дешёвая ТВ-приставка или какой-то сомнительный производитель, лишь сплошные нервяки и никакого удовольствия. Это как с пиратскими сервисами, вроде есть и норм и работают, но достойных очень не много, а есть откровенный шлак хоть и популярные
час назад в 13:41
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+120
Nixon
У меня на кухне к древнему тв подключена «комплектная, бесплатная» приставка от билайна — шляпа такая, что еле удерживаюсь, чтобы не выкинуть в окно... нужно что то не дорого и стабильно показывающее iptv — поделка из статьи пойдёт?
21 минуту назад
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+468
pincher
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4 минуты назад
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