AliExpress Черная Пятница

На AliExpress можно получить тройную скидку. Только сегодня и больше никогда

Александр


Сегодня на AliExpress стартовала распродажа «Чёрная пятница». Она не такая масштабная, как 11.11, но многие товары на ней всё равно можно приобрести со значительным дисктонтом.

Российский AliExpress порадовал россиян — он резко снизил внутренний курс, по которому цены пересчитываются из долларов в рубли, и сейчас он очень близок к официальному. Десять предыдущих дней доллар считался на AliExpress по 67-68 рублей, а сегодня курс упал ниже 65 рублей.

Добиться дополнительной экономии можно используя для оплаты карту «Тинькофф» (неважно какую — дебетовую или кредитную). Всего один день банк начисляет за покупки на AliExpress кэшбэк в размере 10%. К сожалению, сумма вознаграждения ограничена — не более 300 рублей или баллов. Также стоит учитывать, что это предложение действует только на одну покупку, поэтому для получения максимальной выгоды имеет смысл сразу купить что-нибудь на сумму не менее 3 тысяч рублей.



Получается, что сегодня на AliExpress можно получить как минимум тройную скидку: во-первых многие продавцы снизили цены в рамках распродажи «Чёрная пятница», во-вторых, площадка временно установила более выгодный курс доллара, а в-третьих, «Тинькофф» возвращает 10% от суммы покупок. Ещё немного выгоды можно получить используя купоны продавцов, монеты и накопленные кэшбэк-баллы.

Чтобы вам было проще определиться с покупками на AliExpress, загляните в раздел «Надо брать» на нашем сайте. Там представлена постоянно пополняемая подборка товаров, которые показались нам интересными и полезными.
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Комментарии

Mers
+4186
Mers
Никогда не говори «Никогда»)
2 часа назад в 15:32
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