На AliExpress можно получить тройную скидку. Только сегодня и больше никогда

Сегодня на AliExpress стартовала распродажа «Чёрная пятница»
. Она не такая масштабная, как 11.11, но многие товары на ней всё равно можно приобрести со значительным дисктонтом.
Российский AliExpress порадовал россиян — он резко снизил внутренний курс, по которому цены пересчитываются из долларов в рубли, и сейчас он очень близок к официальному. Десять предыдущих дней доллар считался на AliExpress по 67-68 рублей, а сегодня курс упал ниже 65 рублей.
Добиться дополнительной экономии можно используя для оплаты карту «Тинькофф» (неважно какую — дебетовую или кредитную). Всего один день банк начисляет за покупки на AliExpress кэшбэк в размере 10%. К сожалению, сумма вознаграждения ограничена — не более 300 рублей или баллов. Также стоит учитывать, что это предложение действует только на одну покупку, поэтому для получения максимальной выгоды имеет смысл сразу купить что-нибудь на сумму не менее 3 тысяч рублей.
Получается, что сегодня на AliExpress можно получить как минимум тройную скидку: во-первых многие продавцы снизили цены в рамках распродажи «Чёрная пятница»
, во-вторых, площадка временно установила более выгодный курс доллара, а в-третьих, «Тинькофф» возвращает 10% от суммы покупок. Ещё немного выгоды можно получить используя купоны продавцов, монеты и накопленные кэшбэк-баллы.
Чтобы вам было проще определиться с покупками на AliExpress, загляните в раздел «Надо брать»
на нашем сайте. Там представлена постоянно пополняемая подборка товаров, которые показались нам интересными и полезными.