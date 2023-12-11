На AliExpress началась финальная распродажа: чем порадовать себя на Новый Год

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Смартфон realme 11 Pro
Среднебюджетный смартфон с роскошным дизайном получил камеру 100 МП с оптической стабилизацией и функцией ProLight. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Сердцем гаджета стал процессор MediaTek Dimensity 7050 в связке с 12 Гб оперативной и до 512 Гб встроенной. Красочную картинку передаст яркий 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц.
Из отзывов: телефон просто прекрасен, экран великолепен, звук просто шикарен, камера прекрасно снимает, видео — в 4К, зарядник на 67 Вт в комплекте. Телефоном доволен на все 100%.
Купить realme 11 Pro от 24 889 р.
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4K-монитор для ноутбука
Главная особенность этого гаджета — компактность. Благодаря складной подставке, монитор можно поместить в рюкзак вместе с ноутбуком или мини ПК. Экран 18,5 дюймов с разрешением 3840×2160 и частотой 60 Гц оптимально подойдет для работы, особенно если вы часто переезжаете с места на место. Также есть возможность расположить дисплей вертикально при помощи отдельного кронштейна.
Купить монитор для ноутбука от 25 339 р.
Автомобильный органайзер Baseus
Устройство помещается между креслом и центральной консолью и пригодится если автомобиль обделили дополнительными подстаканниками и кармашками для мелочей. Решение подойдет не всем — ручная коробка передач может помешать установке. В таком случае разместить гаджет можно со стороны пассажира.
Купить автомобильный органайзер от 2 110 р.
Экшен-камера instа360
Устройство для предназначено для динамичных Live-съемок или ведения влогов. Сенсорный дисплей позволяет мгновенно начать запись в стандартном или панорамном отображении. Можно снимать под водой — instа360 защищена от попадания влаги и выдерживает погружение на глубину до 10 м.
Из отзывов: Супер камера все дошло в целости. На оф сайте серийник пробивается — камера оригинал. Заказал линзы защитные, поставил, на видео искажение и сдвиг. Сначала расстроился, но приложение автоматом убирает этот эффект. Всё чётко. Доволен очень сильно.
Купить insta360 от 37 941 р.
USB-хаб Baseus
Расширит количество портов вашего ноутбука. Подключение по USB-C добавляет три разъема USB-А, один USB-C с быстрой зарядкой, слот для карт памяти и HDMI с поддержкой передачи видео до 4K с частотой 60 Гц.
Из отзывов: всё пришло хорошо упаковано, полностью соответствует фото и описанию продавца, подключили, купили кабель, всё работает, в магазине действительно хороший сервис, рекомендую.
Купить USB-хаб Baseus от 2 968 р.
Смартфон OnePlus Nord 3
Это глобальная версия, а значит смартфон полностью совместим с нашими операторами, а интерфейс переведен на русский язык. OnePlus Nord 3 получил 6,7-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц, производительный чип Dimensity 9000, 16 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. За качественные снимки отвечает тройная камера 50+8+2 МП и сэлфи-камера на 16 МП.
Из отзывов: телефоном доволен, русский язык есть, с симкой проблем нет. Кто думает и сомневается, заказывайте.
Купить OnePlus Nord 3 от 36 373 р.
Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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