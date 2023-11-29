«Черная пятница» на AliExpress: свежая подборка практичных и функциональных гаджетов

Артем
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«Черная пятница» в самом разгаре, а мы продолжаем искать полезные гаджеты по выгодным ценам.

По традиции мы собрали все полезные ссылки для удобной навигации по скидкам:


А также представляем нашу подборку интересных и полезных гаджетов

Механическая клавиатура REDRAGON Elise Pro K624P

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Клавиатура отличается своей компактностью и надежной конструкцией. Металлическая панель вмещает 63 съемных клавишей с подсветкой. Соединение осуществляется по проводу USB-C и радио-коннектеру. 

Из отзывов: клавиатура очень удобная, маленькая, легко помещается в кармашек рюкзака. Настроил сразу для подключения к ноуту, планшету, телефону. Все работает идеально. В руках держать её очень приятно, она металлическая.

Купить клавиатуру REDRAGON от 2 569 р.

Ноутбук Honor Magicbook x16 Pro 2023

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Тонкий и скромный по габаритам ноутбук снабжен процессором Ryzen 7 7840HS, 16 ГБ оперативки и шустрым SSD-диском на 512 ГБ. Этого достаточно для выполнения рабочих задач и запуска не слишком тербовательных игр.

Из отзывов: ноутбук пришел таким, каким и был заявлен. Упаковано прекрасно. Экран без битых пикселей, ссд был в работе 30 часов и 500 гб записи, мне не критично. Винду сразу снес, поставил 10, все драйвера встали без проблем. Для игр его не брал, максимум для КС2, в итоге в нативном разрешении на средних настройках: 80-120 фпс. 

Full HD монитор с частотой 165 Гц

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Помимо высокой герцовки и разрешения 1920*1080 точек, монитор отличается 27-дюймовым изогнутым дисплеем. Время отклика практически мгновнное 1-2 мс. Устройство снабдили двумя портами для подключения к ПК — по HDMI и Display Port. 

Из отзывов: работает у меня монитор просто сказка, никаких засветов битых пикселей, всё устраивает. 165 Гц — красота, доставка была компании СДЭК курьер доставил домой.

Купить монитор от 13 705 р.

Смарт-часы Amazfit GTS 2

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Умные часы от популярного производителя носимых устройств. Диагональ дисплея составляет 1,65 дюйма, разрешение — 348×442 точки. Благодаря ему мы получаем большую и четкую картинку. К плюсам гаджета относится высокая автономность, стильный внешний вид и огромное количество различных циферблатов, которые можно менять под настроение. 

Из отзывов: часы понравились. На руке сели идеально, смотрятся аккуратно. Очень радует время работы. После зарядки хожу уже 14 день и осталось 37% заряда. Часы постоянно подключены к телефону. Все уведомления приходят.

Купить смарт-часы Amazfit GTS 2 от 4 801 р.

Смартфон POCO C40

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Бюджетная модель от известного бренда. Отличный вариант для ребенка и тем, кто не гонится за флагманскими моделями, но предпочитает надежную связь. Из преимуществ — 2 сим-карты и емкий аккумулятор на 6000 мАч. Версия глобальная.

Из отзывов: лучший Проводной USB-геймпад для SEGA на AliExpress! Качественные материалы и сборка. Длина провода 1,75 м. В Windows определяется как Xbox 360 Controller for Windows. Лучше чем в детстве!

Купить смартфон POCO C40 от 7 338 р.

Паровой утюг Xiaomi Mijia

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Отпариватель от известного бренда поможет избавиться от складок на одежде и в отличие от утюга не разрушает волокна ткани.

Из отзывов: покупала для тех вещей, которые трудно прогладить утюгом из-за множества сборок, сложного покроя. Для пропаривания труднодоступных утюгу мест. Хорошо справляется с задачей.

Купить смартфон паровой утюг от 2 219 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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