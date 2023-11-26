Нашли на AliExpress удобный пауэрбанк для iPhone. Он поместится в любой карман 🤏

Продолжаем делиться полезными и практичными находками с AliExpress. Сейчас в ленте попался удобный магнитный пауэрбанк от Baseus.
Аксессуар отличается двумя очень привлекательными параметрами — внушительная емкость 6000 mAh и максимальная выходная мощность 20 Ватт. Пауэрбанка хватит на 1-1,5 зарядки в зависимости от модели айфона, при этом процесс будет максимально быстрым.
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Девайс доступен в четырех расцветках и выглядит очень стильно. За качество и долговечность отвечает хорошо зарекомендовавший себя бренд.
Купить Baseus Magnetic Powerbank можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон у продавца.
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