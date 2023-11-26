Нашли на AliExpress удобный пауэрбанк для iPhone. Он поместится в любой карман 🤏

Олег

Baseus


Продолжаем делиться полезными и практичными находками с AliExpress. Сейчас в ленте попался удобный магнитный пауэрбанк от Baseus.

Аксессуар отличается двумя очень привлекательными параметрами — внушительная емкость 6000 mAh и максимальная выходная мощность 20 Ватт. Пауэрбанка хватит на 1-1,5 зарядки в зависимости от модели айфона, при этом процесс будет максимально быстрым.

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Baseus

Девайс доступен в четырех расцветках и выглядит очень стильно. За качество и долговечность отвечает хорошо зарекомендовавший себя бренд.

Купить Baseus Magnetic Powerbank можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон у продавца. 

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Комментарии

+67
denisba
6000 это очень мало, найдите такой же по размеру но чтобы не менее 10000 был.
Вчера в 20:14
#
+108
amigos denisba
Он по факту 4500, в отзывах есть жалобы и сам продавец признает это
Вчера в 20:52
#
Олег Воронин
+2233
Олег Воронин amigos
Это нормально для повербанков, полезная ёмкость всегда ниже номинальной примерно на 35-40%. Там используются элементы 18650, у которых напряжение ниже, чем нужно мобилкам. На конвертации теряется ёмкость.
Вчера в 21:03
#
s_medik
+3384
s_medik Олег Воронин
Олег, ну что ты несешь? Какие 18650? 18650 литий-ионные батареи, здесь же полимер используется.
2 часа назад в 23:35
#
Денис Добрыян
+215
Денис Добрыян
Купил OISLE на 8000. Дорого, но идеальное качество и размер
Вчера в 21:22
#
Misha Gynin
–69
Misha Gynin
Оригинальный лучше любых, даже тех у кого 10К, фишка оригинального в том что он не просто заряжает батарею телефона а после 80% батарея телефона перестает работать и телефон работает от повербанка, подсоединив его когда необходимо при полной зарядке вы экономите количество циклов заряда батареи телефона.
2 часа назад в 23:35
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+120
lokky
здоровая дура
час назад в 01:20
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