Нашили крутейшую «умную» гирлянду — на ней можно «рисовать» и запускать анимации

Артем
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Впрочем, этот атрибут праздника не захочется снимать даже с наступлением рабочих дней.

Из коробки гирлянда выглядит, как обычная квадратная «штора» на 400 огоньков. Каждый из светодиодов по словам производителя различает 16 млн цветов, выбрать оттенок сможет каждый по своему вкусу. Но стандартные режимы мерцаний — довольно скучный вид развлечения под конец 2023 году. 



При сопряжении со смартфоном можно задать свыше ста изображений из фирменного приложения. В списке найдутся как статичные картинки, так и яркие, динамичные иллюминации и анимации. В каждой из них настраивается яркость, скорость движения рисунка, можно задать таймер работы и другие опции и эффекты. 

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Проявляйте фантазию — дисплей смартфона выступает в качестве чистого листа для создания собственных рисунков. Так можно создавать новые изображения на каждый день или по праздникам, придавая комнате уникальный внешний вид.

У продавца есть разные варианты размеров, максимальная — 3×3 метра. Также в комплект входят удобные крючки из пластика для фиксации гирлянды.

Купить гирлянду на AliExpress

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Комментарии

Dmitriy
+815
Dmitriy
Идея хорошая, а вот алик ныне -очень актуально, ну разве что к следующему НГ...
2 часа назад в 11:20
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kardigan
+3336
kardigan
Ну Китайцы! Ну выдумщики. Предприниматели от Бога!
49 минут назад
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