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«Прекрасная машина, готовит чудесный кофе». Популярную кофемашину De’Longhi отдают с огромной скидкой
Фархад Усманов —
Если вы не можете пробудиться с утра без чашечки бодрящего чёрного напитка, то вам стоит задуматься о приобретении кофемашины в дом. Такой аппарат позволит не только сэкономить деньги на походы в кофейни, но и избавит вас от изжоги и дискомфорта в желудке от быстрорастворимой химии. Буквально 5 лет назад такие девайсы стоили дорого, но сейчас на рынке полно качественных моделей за вполне адекватные деньги. Например, одну из лучших кофемашин De’Longhi сейчас можно забрать с двойной выгодой.
Сразу отметим, что все цены актуальны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность доставки в свой город.
De’Longhi Magnifica S — стильная и минималистичная кофемашина с ручным капучинатором, которая предлагает широкий ассортимент напитков на основе кофе. Как правило, девайсы этого бренда собираются и калибруются на заводах в Италии и Румынии, поэтому к качеству устройств никаких претензий тут нет. К тому же настраивают их довольно хорошо, поэтому пользователям зачастую даже н нужно регулировать степень помола.
Плюсов у этой модели довольно много, поэтому пройдёмся по основным из них. Наша модель предлагает одновременную подачу двух порций кофе, подогрев чашек, настройку степени помола и легко разбираемую конструкцию для обслуживания. Кстати, все съёмные элементы кофемашины спокойно промываются проточной водой. Помимо контейнера для зёрен, в девайсе предусмотрен отсек под молотый кофе.
Управляется всё с помощью сенсорных кнопок и крутилки на корпусе De’Longhi Magnifica S. Капучинатор в этой модели ручной, поэтому к нему придётся приноровиться, чтобы добиться идеальной пены под раф или латте.
Самое главное, что сейчас на Яндекс Маркете хитовую кофемашину De’Longhi Magnifica S можно забрать всего за 36 627 рублей. Также не забывайте, что вы можете разбить покупку в Сплит или вернуть до 30% от стоимости в виде кэшбека при оплате картами некоторых банков.
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