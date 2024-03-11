«Прекрасная машина, готовит чудесный кофе». Популярную кофемашину De’Longhi отдают с огромной скидкой

Фархад
DeLonghi

Если вы не можете пробудиться с утра без чашечки бодрящего чёрного напитка, то вам стоит задуматься о приобретении кофемашины в дом. Такой аппарат позволит не только сэкономить деньги на походы в кофейни, но и избавит вас от изжоги и дискомфорта в желудке от быстрорастворимой химии. Буквально 5 лет назад такие девайсы стоили дорого, но сейчас на рынке полно качественных моделей за вполне адекватные деньги. Например, одну из лучших кофемашин De’Longhi сейчас можно забрать с двойной выгодой.

Сразу отметим, что все цены актуальны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность доставки в свой город.

De’Longhi Magnifica S — стильная и минималистичная кофемашина с ручным капучинатором, которая предлагает широкий ассортимент напитков на основе кофе. Как правило, девайсы этого бренда собираются и калибруются на заводах в Италии и Румынии, поэтому к качеству устройств никаких претензий тут нет. К тому же настраивают их довольно хорошо, поэтому пользователям зачастую даже н нужно регулировать степень помола. 

DeLonghi

Плюсов у этой модели довольно много, поэтому пройдёмся по основным из них. Наша модель предлагает одновременную подачу двух порций кофе, подогрев чашек, настройку степени помола и легко разбираемую конструкцию для обслуживания. Кстати, все съёмные элементы кофемашины спокойно промываются проточной водой. Помимо контейнера для зёрен, в девайсе предусмотрен отсек под молотый кофе.

Управляется всё с помощью сенсорных кнопок и крутилки на корпусе De’Longhi Magnifica S. Капучинатор в этой модели ручной, поэтому к нему придётся приноровиться, чтобы добиться идеальной пены под раф или латте.

DeLonghi

Самое главное, что сейчас на Яндекс Маркете хитовую кофемашину De’Longhi Magnifica S можно забрать всего за 36 627 рублей. Также не забывайте, что вы можете разбить покупку в Сплит или вернуть до 30% от стоимости в виде кэшбека при оплате картами некоторых банков.

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Источник:
Яндекс Маркет
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Комментарии

+28
607030
Нафиг нафиг. Купил делонги, жалею. Поларис больше нравится даже.
Сегодня в 11:19
#
Nikita Morgun
+198
Nikita Morgun 607030
Phillips/Saeco так вообще топ))
2 часа назад в 13:14
#
–43
номер 607030
Делонги в целом хороший вендор, а некоторые модели топ за свои деньги. Филипс в целом кал. Саеко уже не торт. И вообще пейте этот гумус меньше.
54 минуты назад
#
+118
lokky
"...от быстрорастворимой химии" — о, как интересно. А можно уточнить, какая именно "химия" там присутствует?
2 часа назад в 12:55
#
+262
mr.panda
Вы прикалываетесь?
Я эту кофе машину на WB покупал за 20-23 )))) году в 20ом)
2 часа назад в 13:00
#
+346
Alex82 mr.panda
Добро пожаловать в новую реальность😁🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
2 часа назад в 13:17
#
Seagull
–521
Seagull mr.panda
В 2003 покупал доллар по 6 рублей, сейчас 100 да ну нафиг)
час назад в 13:21
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+134
horizon
На любимом iguides wildberries она 33 😂
час назад в 14:04
#
+884
Paspartu horizon
Вот это разница 🤝
16 минут назад
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