Нашли на AliExpress HomePod по-китайски — мощную колонку Tronsmart T6 Max

Олег
T6 Max

Продолжаем делиться с вами полезными и технологичными находками с AliExpress. На этот раз нашли неплохую Bluetooth-колонку в стиле Apple HomePod. 

Китайский бренд Tronsmart производит портативную акустику не первый год и успел заработать репутацию качественного производителя. Модель T6 Max — это домашняя колонка мощностью 60 Ватт и звуком на 360 градусов. Такой эффект достигается с помощью четырех всечастотных неодимовых динамика, расположенных по кругу колонки. 

T6 Max

T6 Max

Tronsmart славится шикарным басом, и Е6 Max не исключение. Внутри установлен мощный низкочастотный буфер, который вместе с 8 пассивными радиаторами прокачает практически любую комнату. Фирменный эквалайзер Sound Pulse добавит драйва тремя режимами прослушивания. Для быстрого подключения к смартфону есть NFC. 

Купить Tronsmart T6 Max можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купоны на странице товара и в самом магазине.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158


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