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«Яндекс» начал продавать свою самую крутую колонку — «Станция Дуо Макс». Сколько стоит и где купить?
Александр Кузнецов —
В «Яндекс Маркете» появился предзаказ на представленную недавно умную колонку «Станция Дуо Макс». Новинка отличается наличием экрана и видеокамеры, мощным 60-ваттным звуком и поддержкой голосового ассистента «Алиса».
«Станция Дуо Макс» обладает тремя динамиками: два 5-сантиметровых широкополосника и один 10-сантиметровый низкочастотник, работающий как сабвуфер; общая мощность звука до 60 Вт. Экран цветной, сенсорный, с разрешением Full HD, способный поворачиваться и менять ориентацию с портретной на ландшафтную и обратно. На нём можно смотреть фильмы, сериалы и телеканалы, управлять контентом и устройствами умного дома, а благодаря наличию веб-камеры с углом охвата 120 градусов ещё и общаться с друзьями по видеосвязи.
Предусмотрена поддержка технологий Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee и голосового ассистента «Алиса» со всеми его возможностями. Колонка питается через кабель подключенный в розетку.
Колонка «Станция Дуо Макс» продаётся по предзаказу на «Яндекс Маркете» за 42 990 рублей, а при оплате через «Яндекс Пэй» за 42 560 рублей с возвратом 10% стоимости баллами «Плюс» (при наличии подписки). Колонка представлена в чёрном, красном, зелёном и бежевом цветах. Доставка первым покупателям будет осуществляться в начале декабря.
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ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
Erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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