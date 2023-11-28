«Яндекс» начал продавать свою самую крутую колонку — «Станция Дуо Макс». Сколько стоит и где купить?

Александр


В «Яндекс Маркете» появился предзаказ на представленную недавно умную колонку «Станция Дуо Макс». Новинка отличается наличием экрана и видеокамеры, мощным 60-ваттным звуком и поддержкой голосового ассистента «Алиса».

«Станция Дуо Макс» обладает тремя динамиками: два 5-сантиметровых широкополосника и один 10-сантиметровый низкочастотник, работающий как сабвуфер; общая мощность звука до 60 Вт. Экран цветной, сенсорный, с разрешением Full HD, способный поворачиваться и менять ориентацию с портретной на ландшафтную и обратно. На нём можно смотреть фильмы, сериалы и телеканалы, управлять контентом и устройствами умного дома, а благодаря наличию веб-камеры с углом охвата 120 градусов ещё и общаться с друзьями по видеосвязи.



Предусмотрена поддержка технологий Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee и голосового ассистента «Алиса» со всеми его возможностями. Колонка питается через кабель подключенный в розетку.

Колонка «Станция Дуо Макс» продаётся по предзаказу на «Яндекс Маркете» за 42 990 рублей, а при оплате через «Яндекс Пэй» за 42 560 рублей с возвратом 10% стоимости баллами «Плюс» (при наличии подписки). Колонка представлена в чёрном, красном, зелёном и бежевом цветах. Доставка первым покупателям будет осуществляться в начале декабря.

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ООО «ЯНДЕКС»
ИНН: 7736207543
Erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN
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Комментарии

–47
oskar
Опять пошли идиотским путём. Просто прилепили дисплей сверху и всё. Ни дизайна ни эстетики.
Сегодня в 11:25
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tellurian
+4758
tellurian
Смотрится так себе :(
Сегодня в 11:46
#
+337
rolaks
И стоит космос!
час назад в 12:59
#
YABLOKOFON
+9
YABLOKOFON
Экран чтоб рекламу показывать приделали? А то помню было тут что Алиса рекламу зачитывает))
32 минуты назад
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