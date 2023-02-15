Нашли классный держатель для смартфона на AliExpress. Можно установить даже в душе

Артем
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Аксессуар крепится на стену и защищает смартфон от попадания воды, а передняя прозрачная панель позволяет свободно управлять гаджетом.

Держатель предназначен для тех, кто любит смотреть кино и видеоролики прямо в ванной. Устройство выполнено в виде водонепроницаемого кейса, который крепится к стене на двухстороннем скотче. Внутри находится мягкий материал, он не царапает смартфон и плотно прижимает дисплей к передней стенке. Прозрачная панель хорошо реагирует на прикосновения и свайпы. Если вы любите готовить и одновременно смотреть сериалы — закрепите устройство на кухне. На выбор у продавца есть несколько цветовых вариантов.

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Несмотря на хорошие отзывы о товаре, некоторые пользователи рекомендуют использовать более надежный способ крепления например, жидкие гвозди (вид строительного клея). Поддерживаются модели смартфонов размерами до 6,8 дюймов.

Из отзывов: очень понравилось. Приклеили в ванной на кафель горячими гвоздями. Через экран можно спокойно манипулировать телефоном. Убавить или прибавить громкость. Ускорить и.т д. Спасибо большое.

Купить держатель для смартфона на AliExpress от 389 р.
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Комментарии

kardigan
+3012
kardigan
Таким индивидумам советую просто прилепить телевизор к потолку. И тогда можно убить двух зайцев-хорошо отпариться в ванной , вместе с тем в удобном положении лёжа комфортно смотреть тв.
(Кстати эти все скотчи неплохо ведут себя только на гладком кафеле.
2 часа назад в 17:27
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tellurian
+5039
tellurian
На днях читал новость, мальчик в России умер в ванной при просмотре видео на телефоне, который был подключён к розетке.
2 часа назад в 17:34
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tellurian
+5039
tellurian
В ванной лучше отдыхать без гаджетов. Под музыку.
2 часа назад в 17:35
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