Обновленная приставка Xiaomi TV Stick 2023 уже продается в России. Но можно урвать дешевле

Артем
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Главным нововведением стал быстрый доступ к онлайн-кинотеатрам с пульта ДУ. В остальном это все тот же полюбившийся гаджет, который добавляет старым телевизорам функции полноценного Smart TV.

Продажи обновленной Android-приставки стартовали в Индии вчера. Гаджет также доступен на официальном сайте Xiaomi по цене 3 990 рублей. Теперь для российских пользователей на дистанционном пульте появился быстрый доступ к сервисам Okko, Ivi, «Кинопоиск» и, как ни странно, Netflix. 

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Впрочем, если вам не нужен быстрый доступ к отечественным онлайн-кинотеатрам, есть вариант сэкономить на покупке. Обновленная версия уже есть на AliExpress по цене от 3 232 рубля.

Донгл подключается к порту HDMI и поддерживает разрешение 4K, технологии Dolby Atmos и Dolby Vision. В качестве оболочки выступает Android TV 11. Также поддерживаются Chromecast, работа с голосовым помощником от Google, есть доступ к онлайн-магазину приложений Google Play. Аппаратной платформой стала четырёхъядерная SoC (ARM Cortex-A35 и графика Mali-G31 MP2), 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. 

Купить Xiaomi TV Stick 2023 от 3 232 рубля.
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