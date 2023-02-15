Обновленная приставка Xiaomi TV Stick 2023 уже продается в России. Но можно урвать дешевле

Главным нововведением стал быстрый доступ к онлайн-кинотеатрам с пульта ДУ. В остальном это все тот же полюбившийся гаджет, который добавляет старым телевизорам функции полноценного Smart TV.
Продажи обновленной Android-приставки стартовали в Индии вчера. Гаджет также доступен на официальном сайте Xiaomi по цене 3 990 рублей. Теперь для российских пользователей на дистанционном пульте появился быстрый доступ к сервисам Okko, Ivi, «Кинопоиск» и, как ни странно, Netflix.
Впрочем, если вам не нужен быстрый доступ к отечественным онлайн-кинотеатрам, есть вариант сэкономить на покупке. Обновленная версия уже есть на AliExpress по цене от 3 232 рубля.
Донгл подключается к порту HDMI и поддерживает разрешение 4K, технологии Dolby Atmos и Dolby Vision. В качестве оболочки выступает Android TV 11. Также поддерживаются Chromecast, работа с голосовым помощником от Google, есть доступ к онлайн-магазину приложений Google Play. Аппаратной платформой стала четырёхъядерная SoC (ARM Cortex-A35 и графика Mali-G31 MP2), 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0.
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