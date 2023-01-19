Нашли крутой антигравитационный увлажнитель воздуха на AliExpress. Даже кошке понравится
Артем Фунтиков —
Помимо поддержания уровня влаги в квартире, гаджет станет отличным украшением в комнате. Купить устройство можно на AliExpress
Дизайн устройства, пожалуй самая примечательная часть. Вопреки гравитации вода поднимается снизу вверх, привлекая внимание не только гостей, но и домашних питомцев. Кроме того, так проще понять когда жидкость в резервуаре подходит к концу.
Работа гаджета рассчитана на 30м², расходуя 30 мл жидкости в час при объеме 800 мл. Впрочем, если вы забыли долить воды — ничего страшного. Умная система отключения сама завершит работу испарителя, пока вы не заполните резервуар.
Из отзывов: В целом я очень доволен когда пользовался этим увлажнителем в течение недели или около того. Он по-прежнему очень тихий в ночное время и идеально подходит для использования в качестве ночного освещения.
Купить антигравитационный испаритель на AliExpress от 2 190 р.
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