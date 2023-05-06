Нашли на AliExpress идеальный девайс для ремонта любого пластика. Незаменим для дома и авто

Продолжаем делиться с вами своими практичными и недорогими находками на AliExpress. Ранее мы уже публиковали подборку девайсов для дачи и садовых работ, а сегодня — незаменимое устройство для дома и автомобиля.
В сети это устройство прозвали «горячий степлер». Оно создано для ремонта пластиковых изделий и позволяет быстро спаять треснувшую или вовсе разбившуюся вещь из этого материала. Для водителей есть особо важный профит: любые повреждения на пластиковой панели в салоне авто или бампере можно «залечить» этим горячим степлером.
В комплекте с устройством поставляются четыре формы насадок, которые одновременно являются каркасом для будущего ремонта. Для запайки пластикового предмета нужно выбрать подходящую насадку, вставить её в паяльник, дождаться сильного нагрева и приложить насадку к трещине. Она мгновенно впаяется в пластик и застынет там, соединив две половинки вещи.
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