Нашли на AliExpress идеальный девайс для ремонта любого пластика. Незаменим для дома и авто

Олег

Паяльник


Продолжаем делиться с вами своими практичными и недорогими находками на AliExpress. Ранее мы уже публиковали подборку девайсов для дачи и садовых работ, а сегодня — незаменимое устройство для дома и автомобиля.

В сети это устройство прозвали «горячий степлер». Оно создано для ремонта пластиковых изделий и позволяет быстро спаять треснувшую или вовсе разбившуюся вещь из этого материала. Для водителей есть особо важный профит: любые повреждения на пластиковой панели в салоне авто или бампере можно «залечить» этим горячим степлером. 

Паяльник

В комплекте с устройством поставляются четыре формы насадок, которые одновременно являются каркасом для будущего ремонта. Для запайки пластикового предмета нужно выбрать подходящую насадку, вставить её в паяльник, дождаться сильного нагрева и приложить насадку к трещине. Она мгновенно впаяется в пластик и застынет там, соединив две половинки вещи.

Паяльник

Купить горячий степлер можно на AliExpress по этой ссылке. У товара более 4000 отзывов, а рейтинг — 4,8 звезды. 

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Комментарии

Руслан
–144
Руслан
Очень много отзывов, что приходят только скобы без пистолета. И комплект приходит без пластикового футляра, а просто в картонной коробке. Разъем вилки США. Ну и как сейчас распространено, нет пометки на возврат за счет продавца. На этой уловке китайцы и зарабатывают, т.к. покупатель не захочет отправлять за 3000р. товар стоимостью 1200))
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