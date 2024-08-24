Нашли на AliExpress: компактную Nintendo Switch отдают за бесценок
Артем Фунтиков —
В дни распродажи консоль можно урвать за 12 тыс рублей.
Nintendo Switch Lite — самый портативный вариант гейминга. И речь идет не о ретроиграх 20-летней давности — консоль справляется с такими крупными AAA-тайтлами как Mortal Kombat 11, Doom Eternal, «Ведьмак 3», Syrim, Metro 2033, а также имеет богатый набор эксклюзивов вроде культовой «Зельды», Kirby или серии про «Марио».
Версия Lite ничем не хуже старших моделей, разве что экранчик поменьше — 5,5 дюймов и встроенный контроллер, он же джойкон. У продавца есть на выбор все варианты расцветок. К слову, они помогут дополнительно сэкономить. Серая и синяя — самые дорогие, желтая и бирюзовая чуть дешевле и розовая идеальный эконом-вариант.
Купить Nintendo Switch Lite на AliExpress от 12 920 (-546 по купону)
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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