Нашли на AliExpress: компактную Nintendo Switch отдают за бесценок

Артем
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В дни распродажи консоль можно урвать за 12 тыс рублей.

Nintendo Switch Lite — самый портативный вариант гейминга. И речь идет не о ретроиграх 20-летней давности — консоль справляется с такими крупными AAA-тайтлами как Mortal Kombat 11, Doom Eternal, «Ведьмак 3», Syrim, Metro 2033, а также имеет богатый набор эксклюзивов вроде культовой «Зельды», Kirby или серии про «Марио». 

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Версия Lite ничем не хуже старших моделей, разве что экранчик поменьше — 5,5 дюймов и встроенный контроллер, он же джойкон. У продавца есть на выбор все варианты расцветок. К слову, они помогут дополнительно сэкономить. Серая и синяя — самые дорогие, желтая и бирюзовая чуть дешевле и розовая идеальный эконом-вариант.

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Купить Nintendo Switch Lite на AliExpress от 12 920 (-546 по купону)

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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