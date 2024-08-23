Большая распродажа realme на AliExpress: смартфоны и наушники по приятным ценам

Артем
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Китайский маркетплейс продолжает Распродажу на миллион, в которой участвуют десятки категорий товаров и топовые бренды. 

Скидки продляться до 26 августа. Мы уже знакомили вас с подборками товаров отXiaomi, Ugreen, Baseus и Dreame. Сегодня мы выбрали несколько гаджетов realme. Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке.

realme Buds Air 5 Pro

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Одна из лучших моделей TWS-наушников бренда. Высокое качество звука обеспечивает поддержка кодека LDAC. Активное шумоподавление в 50 дБ не уступает топовым AirPods Pro. А Bluetooth 5.3 позволяет привязывать «ушки» к нескольким устройствам.

Из отзывов: Наушники просто нереальный топ. Пережили стирку, я уже подумал что всё, но отделался испугом и изцарапанным кейсом. Пользуюсь ими уже довольно долго и каждый раз кайфую от их звучания.

Купить Realme Buds Air 5 Pro на AliExpress от 3 961 р.

realme C53

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Смартфон оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 
1600×720 пикселей, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. У realme C53 достойный запас памяти — 8+256 ГБ, а за счет свободного места хранилища можно увеличить ОЗУ до 12 ГБ. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая способна зарядить батарею от 0 до 50% всего за 31 минуту. Разрешение основной камеры составляет 50 МП со светосилой f/1,8. Разрешение сэлфи-камеры — 8 МП.

Из отзывов: пришел без повреждений. Покупал для жены. Русская версия, 6/128 памяти. Работает без тормозов. Звук не супер, но за эти деньги сойдет. Минус в том что в телефоне много не нужного софта, но это всё удаляется.

Купить Realme C53 на AliExpress от 12 154 р.


realme C65 

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Помимо современного дизайна гаджет получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью 625 нит. За производительность отвечает 8-ядерный чип MediaTek Helio G85 в связке с 8 ГБ «оперативки», которую можно увеличить до 16 ГБ за счет встроенной памяти. К слову, ее у смартфона целых 256 ГБ. Аккумулятор на 5000 мА·ч способен зарядить батарею от 0 до 50% всего за 30 минут, а на полную зарядку уйдет около 75 минут.

Из отзывов: телефон супер, упакован отлично, спасибо, что все сделано на совесть. Пришел за 2 недели. Рекомендую этого продавца.

Купить realme C65 на AliExpress от 10 768 р.

Realme 13 Pro

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Этот красавец вдохновлен работами мастера импрессионизма Клодом Моне, на что намекает его изысканный дизайн. Под крышкой спрятали мощный Snapdragon 7s Gen 2 5G на 4-нм техпроцессе и 12 ГБ оперативной памяти. Изумительное качество картинки обеспечивает OLED-дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой 120 Гц. Основная камера — 50 МП, сэлфи — 32 МП. Realme 13 Pro оснащен батареей повышенной емкости 5200 мА·ч и быстрой SUPERVOOC-зарядкой мощностью 45 Вт.

Купить Realme 13 Pro на AliExpress от 35 125 р.


Также мы собрали список из всех категорий товаров для удобной навигации по скидкам:

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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Комментарии

tellurian
+1681
tellurian
Снова перестали приходить пуши от новостей и ответов.
Я один такой?

И снова кто-то любит всем минусы ставить.
Сегодня в 12:22
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