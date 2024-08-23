Большая распродажа realme на AliExpress: смартфоны и наушники по приятным ценам

Китайский маркетплейс продолжает Распродажу на миллион, в которой участвуют десятки категорий товаров и топовые бренды.
Скидки продляться до 26 августа. Мы уже знакомили вас с подборками товаров отXiaomi, Ugreen, Baseus и Dreame. Сегодня мы выбрали несколько гаджетов realme. Ознакомиться со всеми предложениями можно по этой ссылке.
realme Buds Air 5 Pro
Одна из лучших моделей TWS-наушников бренда. Высокое качество звука обеспечивает поддержка кодека LDAC. Активное шумоподавление в 50 дБ не уступает топовым AirPods Pro. А Bluetooth 5.3 позволяет привязывать «ушки» к нескольким устройствам.
Из отзывов: Наушники просто нереальный топ. Пережили стирку, я уже подумал что всё, но отделался испугом и изцарапанным кейсом. Пользуюсь ими уже довольно долго и каждый раз кайфую от их звучания.
Купить Realme Buds Air 5 Pro на AliExpress от 3 961 р.
realme C53
Смартфон оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением
1600×720 пикселей, частотой 90 Гц и пиковой яркостью 450 нит. У realme C53 достойный запас памяти — 8+256 ГБ, а за счет свободного места хранилища можно увеличить ОЗУ до 12 ГБ. Автономную работу устройству обеспечивает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, которая способна зарядить батарею от 0 до 50% всего за 31 минуту. Разрешение основной камеры составляет 50 МП со светосилой f/1,8. Разрешение сэлфи-камеры — 8 МП.
Из отзывов: пришел без повреждений. Покупал для жены. Русская версия, 6/128 памяти. Работает без тормозов. Звук не супер, но за эти деньги сойдет. Минус в том что в телефоне много не нужного софта, но это всё удаляется.
Купить Realme C53 на AliExpress от 12 154 р.
realme C65
Помимо современного дизайна гаджет получил 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью 625 нит. За производительность отвечает 8-ядерный чип MediaTek Helio G85 в связке с 8 ГБ «оперативки», которую можно увеличить до 16 ГБ за счет встроенной памяти. К слову, ее у смартфона целых 256 ГБ. Аккумулятор на 5000 мА·ч способен зарядить батарею от 0 до 50% всего за 30 минут, а на полную зарядку уйдет около 75 минут.
Из отзывов: телефон супер, упакован отлично, спасибо, что все сделано на совесть. Пришел за 2 недели. Рекомендую этого продавца.
Купить realme C65 на AliExpress от 10 768 р.
Realme 13 Pro
Этот красавец вдохновлен работами мастера импрессионизма Клодом Моне, на что намекает его изысканный дизайн. Под крышкой спрятали мощный Snapdragon 7s Gen 2 5G на 4-нм техпроцессе и 12 ГБ оперативной памяти. Изумительное качество картинки обеспечивает OLED-дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 2412×1080 пикселей и частотой 120 Гц. Основная камера — 50 МП, сэлфи — 32 МП. Realme 13 Pro оснащен батареей повышенной емкости 5200 мА·ч и быстрой SUPERVOOC-зарядкой мощностью 45 Вт.
Купить Realme 13 Pro на AliExpress от 35 125 р.
Также мы собрали список из всех категорий товаров для удобной навигации по скидкам:
- Распродажа на миллион
- Все категории
- Горящие товары
- Выгодные находки
- Доставка 3-10 дней
- Скидки до 90%
- Топ-товары
- Низкая цена
- Центр купонов
- Новинки смартфонов
- Не только школьные мелочи
- На пике распродажи
- Час выгоды
- Звездный шопинг
- Супербренды
- Спорт и отдых
- Спортивный гардероб
- Мужская одежда
- Женская одежда
- Товары для красоты
- Товары для здоровья
- Мамам и детям
- Игрушки и хобби
- Модные аксессуары
- Уникальные скидки на смартфоны
- Ноутбуки, ПК и другое
- Электроника
- Бытовая техника
- Всё для авто
- Дом и сад
- Ремонт и обустройство
- Свет и уют
- Инструменты
- Камеры наблюдения и другое
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158