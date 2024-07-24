Нашли на AliExpress: стильный беспроводной пауэрбанк с фонариком и подставкой за копейки

Артем
Снимок экрана 2024-07-24 191947.png

MOVESPEED G10 подойдет как для iPhone, так и для Android-смартфонов.

Внешний аккумулятор MOVESPEED G10 на 10 000 мА·ч выполняет сразу несколько задач. В первую очередь это запасной источник питания, на случай если батарея смартфона на нуле. Гаджет компактный, поместиться в любую сумку, а подзарядиться можно двумя способами: по кабелю USB-C или примагнитив «банку» на заднюю сторону корпуса. Проводок и магнитное кольцо уже есть в комплекте. 

Снимок экрана 2024-07-24 195009.png

Во-вторых, устройство снабдили откидной ножкой, которая служит подставкой. Так можно продолжить смотреть сериал или чатиться в соцсетях пока смартфон пополняет заряд. 

Снимок экрана 2024-07-24 195020.png

И наконец у MOVESPEED G10 есть встроенный яркий фонарик, что поможет и в сумке ключи отыскать и подсветить дорогу ночью. 

Снимок экрана 2024-07-24 195031.png

Внешне пауэрбанк выглядит весьма стильно. Передняя часть рифленая и не выскользнет из рук, с обратной стороны корпус прозрачный и напоминает дизайн Nothing. Рядом со светодиодами фонарика есть цифровой индикатор, подсказывающий, когда нужно подцепиться к розетке и пополнить заряд.

Из отзывов: очень необычный, атмосферный, и качественный. В комплекте очень приятный кабель, инструкция на клевой черной бумаге и даже кольцо для людей без magsave. Дизайн и сборка мое почтение ничего не люфтит не гримит, место под катушку прорезинено.

Изначально MOVESPEED G10 предлагают за 2060 руб, но при добавлении товара в корзину добавляется скидка от продавца и не забываем забрать купон на 277 руб. В итоге покупка обойдется в 1 160 руб.

Купить MOVESPEED G10 на AliExpress

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Нашли максимально стильный пауэрбанк HOCO: дизайн от Nothing, ценник от AliExpress
Всё о программах лояльности маркетплейсов. Где выгоднее — Ozon, Wildberries, «Мегамаркет», «Яндекс Маркет», AliExpress?
Нашли на AliExpress: новейшие Xiaomi Mi Band 9, топовые realme Buds Air 6, неубиваемые смартфоны и планшеты с приятными скидками

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии