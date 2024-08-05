Нашли на AliExpress универсальный набор для чистки гаджетов за копейки
Артем Фунтиков —
20 предметов в цилиндре. И смартфон почистить и клавиатуру разобрать можно.
Кейс-цилиндр состоит из нескольких отсеков. Для чистки наушников и портов смартфона подойдут щеточки с ворсом или поролоновой накладкой, для труднодоступных мест специальный инструмент с металлическим наконечником, а в крышке прячется протирка для стекол из микрофибры.
Внутри также можно найти устройства для отсоединения клавиш и свитчей механической клавиатуры. А смахнуть накопленную грязь можно щеткой, что выдвигается одним нажатием клавиши на корпусе.
Для ухода за фотокамерой пригодится крохотный пульверизатор, куда наливается чистящее средство для линз, а мелкие пылинки сдуваются грушей, которая нагнетает воздух.
Самое приятное, что набор не занимает много места, носить его можно в любом рюкзаке или сумке.
Из отзывов: это лучший набор для чистки который можно найти. Качество очень хорошее, пользоваться крайне приятно!! Взял два, один себе, другой в подарок и не зря.
Сейчас набор отдают по скидке — 734 руб с доставкой в течение двух недель.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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