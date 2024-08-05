Нашли на AliExpress универсальный набор для чистки гаджетов за копейки

Артем
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20 предметов в цилиндре. И смартфон почистить и клавиатуру разобрать можно.

Кейс-цилиндр состоит из нескольких отсеков. Для чистки наушников и портов смартфона подойдут щеточки с ворсом или поролоновой накладкой, для труднодоступных мест специальный инструмент с металлическим наконечником, а в крышке прячется протирка для стекол из микрофибры. 

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Внутри также можно найти устройства для отсоединения клавиш и свитчей механической клавиатуры. А смахнуть накопленную грязь можно щеткой, что выдвигается одним нажатием клавиши на корпусе.

Для ухода за фотокамерой пригодится крохотный пульверизатор, куда наливается чистящее средство для линз, а мелкие пылинки сдуваются грушей, которая нагнетает воздух.



Самое приятное, что набор не занимает много места, носить его можно в любом рюкзаке или сумке. 

Из отзывов: это лучший набор для чистки который можно найти. Качество очень хорошее, пользоваться крайне приятно!! Взял два, один себе, другой в подарок и не зря.

Сейчас набор отдают по скидке — 734 руб с доставкой в течение двух недель.

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Купить набор для очистки 20 в 1 на AliExpress

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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Источник:
AliExpress
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