7 товаров с AliExpress для идеального отдыха на природе

Артем
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Фото: Depositphotos
Буквально несколько часов осталось до конца большой распродажи на AliExpress. Мы собрали ссылки для удобной навигации по скидкам в одном месте и несколько интересных товаров для отдыха на природе или дальнего похода

На главной странице вы найдете множество товаров: от электроники и мобильных устройств до модной одежды и аксессуаров. Также есть выгодные предложения среди бытовой техники и средств для здоровья и ухода за собой. 

Ссылки на категории для удобного поиска по скидкам фестиваля:



Портативная газовая горелка

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Незаменимая вещь если нужно быстро разогреть пищу в походе. Горелка сложена в кейс с ручкой для удобной транспортировки и совместима с газовыми баллонами на 6 и 12 литров. Размер компактный — 34×27×9.

Из отзывов: плитка великолепная. Доставка мгновенная. Плиту проверил, все горит и работает, газ не травит. Боялся что со стандартным баллончиком пламя будет маленьким, нет, все в пределах необходимого. Из минусов. С плитой не идет накладка для подогрева чая в кружке. Нужно будет колхозить самому или поискать от старых газовых плит.

Купить газовую горелку от 1 499 р.

Контейнер для еды с отсеками

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Если вы не фанат готовки, еду можно взять с собой. Глубокий контейнер с разделенными отделами можно заполнить мясом, гарниром, овощами, места хватит для всего. Поверх нижнего отделения накладывается еще одна подложка с менее глубокими отсеками. Её также можно наполнить продуктами или использовать как большую тарелку. В комплект кладут пару пластиковых столовых приборов.

Из отзывов: качество просто потрясающее, а также герметичность. Пластик действительно хороший и прочный. Достаточно места для всего, что поможет избежать переноски множества разных контейнеров.

Купить контейнер от 567 р.

Палатка

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Двухместная палатка для ночевки или привала на период длительного похода. Простая в установке, 10 минут и мини-жильё готово. Размеры — 215 см в длинну, 130 см в ширину, при 100 см в высоту.

Из отзывов: лучшее вложение! Палатка соответствует моим запросам на 100%. Доставка сдэком супер быстрая. Запаха не было никакого, в глаза ничего не бросилось. Все швы проклеены, строчка мелкая, частая. Очень много места, для двоих вполне комфортно, ночевали с подругой ростом примерно 170. 

Купить палатку от 7 125 р.

Бинокль

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Как заявляет производитель, бинокль имеет 36-кратное увеличение. Хороший вариант для тех, кто любит рассматривать природу с дальних расстояний.

Из отзывов: бинокль хорош за эти деньги. Перекопал весь интернет, перечитал отзывы, остановился на этом. Я доволен, для моих задач то, что надо. Приближает нормально, всё настраивается, линзы светлые.

Купить бинокль от 3 332 р.

Плавательный гамак

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Гамак позволит одновременно насладиться теплым солнцем и прохладой воды. Легко надувается, не занимает много места, подходит как для детей, так и для взрослых.

Из отзывов: отличный гамак! И в море плавали на нем, и в бассейне. Все удивляются, когда видят это изобретение спасибо продавцу. Рекомендую.

Купить гамак от 536 р.

Портативная колонка Tornsmart T7 Lite

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Отдыхать на природе под музыку значительно приятнее и веселее. Соединение происходит по Bluetooth, есть подсветка по бокам, влагозащита по стандарту IPX7, а аккумулятора хватит на сутки при средних значениях громкости. 

Из отзывов: хорошая колонка, мощность чуть слабее чем у Т7, подсветка, есть приложение где можно выбрать установки эквалайзера и режимы подсветки. Звук приятный, баса достаточно, все быстро соединяется и работает. В сравнении с другими скажем так малоизвестными она очень хороша.

Купить колонку Tornsmart от 2 395 р.

Ложковилка

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Необычный столовый прибор совмещает в себе ложку, вилку, открывашку для бутылок, консервный и столовый нож. 

Из отзывов: вещь прикольная. Пригодится в походе. На работе в машине. Хорошая универсальная вещь. Только острые углы надо чуток обработать напильником.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.
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Комментарии

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lokky
Кто-то до сих пор покупает на Алипомойке? Странные люди.
час назад в 13:27
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