Нашли очки-гарнитуру от Lenovo на AliExpress. Водители оценят

Артем
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Они защищают глаза от солнца и позволяют отвечать на звонки в одно касание. Звук передается через динамики в дужке очков, которые соединяются со смартфоном по воздуху.

Очки будут особенно полезны водителям. Во время длительных поездок особенно важно контролировать ситуацию на дороге. Яркое летнее солнце способно утомить глаза, а разговаривать с трубкой в руке очень небезопасно. На такой случай Lenovo предлагает оптимальное решение в виде очков со встроенной гарнитурой. 

Девайс соединяется со смартфоном по Bluetooth и позволяет отвечать на входящие звонки. Достаточно коснуться сенсорной части, которая расположена на дужке очков и можно говорить с собеседником и уверенно управлять автомобилем. Поляризационные линзы, устраняют яркие блики, которые могут ослепить водителя.

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Устройство можно использовать и во время прогулки, но только в том случае, если вы не держите секретов от окружающих. В очках используются динамики открытого типа, поэтому ваш разговор будет слышен окружающим всем.

Гарнитура имеет встроенный аккумулятор, которого хватит на день активных звонков. В комплекте идет зарядный блок, кабель USB-C и защитный чехол. Также можно выбрать разные расцветки линз: синий, красный, зеркальный и классический черный.

Купить очки-гарнитуру Lenovo от 1 482 руб.

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Комментарии

Dmitriy
+499
Dmitriy
Орёт во все стороны, аккум дохлый, дизайн тоже не для всех. Ну такое...
28 апреля 2023 в 19:18
#
tellurian
+5068
tellurian Dmitriy
Аксессуар для тех, кто один в машине едет.
Лучше уж наушники
28 апреля 2023 в 20:46
#
Chimone Arika
+152
Chimone Arika tellurian
Вы хотели сказать, громкая связь? Один же ;)
29 апреля 2023 в 17:03
#
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