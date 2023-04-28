Нашли очки-гарнитуру от Lenovo на AliExpress. Водители оценят
Артем Фунтиков —
Они защищают глаза от солнца и позволяют отвечать на звонки в одно касание. Звук передается через динамики в дужке очков, которые соединяются со смартфоном по воздуху.
Очки будут особенно полезны водителям. Во время длительных поездок особенно важно контролировать ситуацию на дороге. Яркое летнее солнце способно утомить глаза, а разговаривать с трубкой в руке очень небезопасно. На такой случай Lenovo предлагает оптимальное решение в виде очков со встроенной гарнитурой.
Девайс соединяется со смартфоном по Bluetooth и позволяет отвечать на входящие звонки. Достаточно коснуться сенсорной части, которая расположена на дужке очков и можно говорить с собеседником и уверенно управлять автомобилем. Поляризационные линзы, устраняют яркие блики, которые могут ослепить водителя.
Устройство можно использовать и во время прогулки, но только в том случае, если вы не держите секретов от окружающих. В очках используются динамики открытого типа, поэтому ваш разговор будет слышен окружающим всем.
Гарнитура имеет встроенный аккумулятор, которого хватит на день активных звонков. В комплекте идет зарядный блок, кабель USB-C и защитный чехол. Также можно выбрать разные расцветки линз: синий, красный, зеркальный и классический черный.
Купить очки-гарнитуру Lenovo от 1 482 руб.
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