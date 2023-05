Сразу две модели Nintendo Switch упали в цене на AliExpress. Есть веская причина купить эту консоль

Совсем скоро состоится релиз одной из самых ожидаемых игр 2023 года — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Сиквел культовой «Ботвы» уже получил множество положительных отзывов от критиков, а зарубежные СМИ окрестили проект главным претендентом на звание игры года. К сожалению, новый тайтл с открытым миром будет доступен эксклюзивно на консолях, поэтому сейчас самое время обзавестись гибридной приставкой. Мы нашли на AliExpress сразу две моделис хорошими скидками.Nintendo Switch не нуждается в представлении. Гибридную консоль можно использовать как в портативном режиме, так и с телевизором или монитором, подключив девайс к док-станции. Комплектации у этих устройств максимально жирная: из коробки консоль идёт с контроллерами Joy-Con, специальным кредлом, док-станцией, ремешками, зарядкой и кабелем HDMI. Базовая модель оснащена 6,2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720p и 32 ГБ встроенной памяти, а OLED-версия предлагает 7-дюймовый экран и накопитель на 64 ГБ. Обе работают на чипе Tegra X1, поэтому разницы в производительности нет.За 6 лет существования на рынке каталог игр под Switch разросся до нереальных размеров. Помимо эксклюзивов, в которые на других устройствах сыграть не получиться (Metroid, The Legend of Zelda, Pokemon, Mario и другие), разработчики регулярно портируют популярные игры с других платформ. Один из ярчайших примеров — «Ведьмак 3». Также скоро выйдет «Хогвартс: Наследие» и ряд других интересных проектов. Релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom намечен на 12 мая.Наобычныйможно урвать всего за, а— за. С учётом нынешнего курса валют, это просто шикарное предложение. При этом магазин City Mall обещает максимально быструю доставку с российского склада.