Компактный сетевой фильтр с AliExpress: 4000 Вт, 3 розетки, 3 USB-A и 1 USB-C. Пригодится в каждом доме

Гаджет имеет переключатель питания и позволяет подключить до семи устройств одновременно.
Устройство имеет скромные габариты — не больше стандартного тройника. Его можно взять с собой в дорогу, а при использовании дома провода не будут тянуться по всему полу. Одним из главным преимуществ стало наличие дополнительных портов. Можно подключить 3 устройства со стандартным разъёмом USB-A и одно по кабелю USB-C. Также есть три розетки евростандарта.
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