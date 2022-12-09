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Компактный сетевой фильтр с AliExpress: 4000 Вт, 3 розетки, 3 USB-A и 1 USB-C. Пригодится в каждом доме

Артем
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Гаджет имеет переключатель питания и позволяет подключить до семи устройств одновременно.

Устройство имеет скромные габариты — не больше стандартного тройника. Его можно взять с собой в дорогу, а при использовании дома провода не будут тянуться по всему полу. Одним из главным преимуществ стало наличие дополнительных портов. Можно подключить 3 устройства со стандартным разъёмом USB-A и одно по кабелю USB-C. Также есть три розетки евростандарта.

Обесточить все подключенные устройства можно нажатием одной механической кнопки, она расположена по центру «кубика». Как заявляет производитель, сетевой фильтр выдерживает нагрузку до 4000 Вт и выполнен из противопожарных материалов.

Купить сетевой фильтр на AliExpress от 875 р.

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