Google Pixel Watch AliExpress

Google Pixel Watch только вышли, а их уже сливают с огромной скидкой на AliExpress

Фархад

Pixel Watch

Если вы давно хотели приобрести первые смарт-часы Google, но ждали снижения цены, то сейчас самое время действовать — Pixel Watch сливают с шикарнейшей скидкой в 10 тысяч рублей.

Долгожданное носимое устройство Google получилось вполне уникальным. Часы оснащены круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450х450 пикселей, круглым 41-мм корпусом из нержавеющей стали, чипсетом Exynos 9110, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также модулем NFC и батареей на 294 мАч. Заявленное время автономной работы составляет одни сутки.

Pixel Watch так же, как и смартфоны бренда, работают на чистой системе без всяких оболочек — тут установлена Wear OS 3.5.

Pixel Watch

Среди прочих фишек смарт-часов Google — датчики для мониторинга пульса, кислорода в крови (SpO2), компас, ЭКГ и водонепроницаемость по стандарту IP68 до 5 ATM.

Прямо сейчас на AliExpress можно урвать чёрные Pixel Watch всего за 23 580 рублей с учётом купона продавца (на данный лот отзывов нет, но они есть к другим товарам этого магазина). Кстати, в России они продаются по 34 000 рублей.

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Комментарии

Dmitriy
+303
Dmitriy
24 штуки за неполноценный девайс с автономностью МАКСИМУМ в сутки? И неужели на такое народ поведется?
час назад в 21:47
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