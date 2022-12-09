Google Pixel Watch только вышли, а их уже сливают с огромной скидкой на AliExpress

Если вы давно хотели приобрести первые смарт-часы Google, но ждали снижения цены, то сейчас самое время действовать — Pixel Watch сливают с шикарнейшей скидкой в 10 тысяч рублей.
Долгожданное носимое устройство Google получилось вполне уникальным. Часы оснащены круглым 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450х450 пикселей, круглым 41-мм корпусом из нержавеющей стали, чипсетом Exynos 9110, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также модулем NFC и батареей на 294 мАч. Заявленное время автономной работы составляет одни сутки.
Pixel Watch так же, как и смартфоны бренда, работают на чистой системе без всяких оболочек — тут установлена Wear OS 3.5.
Среди прочих фишек смарт-часов Google — датчики для мониторинга пульса, кислорода в крови (SpO2), компас, ЭКГ и водонепроницаемость по стандарту IP68 до 5 ATM.
Прямо сейчас на AliExpress можно урвать чёрные Pixel Watch всего за 23 580 рублей с учётом купона продавца (на данный лот отзывов нет, но они есть к другим товарам этого магазина). Кстати, в России они продаются по 34 000 рублей.