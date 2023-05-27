Нашли простой и гениальный кухонный гаджет на AliExpress. Такую банку захочет каждый

Артем
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Благодаря двум соединяющимся отсекам и герметичным крышкам, банка наполняет маринадом консервированные соленья или сливает его при подаче на стол.

Для этого просто переворачиваем банку и рассол, в котором находятся огурцы или помидоры, перельется в отдельный отсек. Ёмкость в таком виде можно подать на стол. Из нее удобно брать овощи, которые не придется вылавливать из маринада. Когда придет время убрать закуску в шкаф или холодильник, переворачиваем банку обратно. Жидкость снова покроет овощи и не даст им засохнуть.

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Чудо-банка состоит из двух отсеков. Маленький заполняем жидкостью, в большой кладем овощи. Герметичные крышки с двух сторон не дают пролиться рассолу на стол. Внутри ёмкости есть силиконовая перегородка, которая не дает провалиться мелким продуктам, например, оливкам, во второй отсек.
Из отзывав: обалденная баночка. Приехала за 2 недели, доставка в Пятёрочку. Упаковано очень хорошо. Давно такую видела у американцев, но продавалась только на Амазон и в пластике и по отзывам протекали, да и размер меньше. 



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Комментарии

tellurian
+5006
tellurian
Напишите про олеофобное масло. Заказал жду теперь
час назад в 11:57
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