Нашли «умный» вентилятор Xiaomi на AliExpress. Спасение от летней жары

Артем
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Напольный инвертор имитирует естественный поток прохладного ветра в квартире, очищает прогоняемый воздух и имеет несколько режимов интенсивности выдува и имеет детскую защиту.

Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2 устанавливается на пол и плавный, равномерный воздушный поток, будет обдувать окружающее пространство в диапазоне 150 градусов. В отличие от привычных вентиляторов с пропеллером, устройство создает впечатление, будто находишься на природе. А система фильтрации очистит воздух от пыли.

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Интенсивность и перепады потока можно настроить самому через приложение Mi Home или на верхней панели вентилятора. Гаджет работает практически бесшумно и не потревожит ночью. Также есть функция таймера, которая отключит устройство, когда вы уснете.

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Внутренний механизм углублен в корпус и защищен дефлектором. Любопытные дети не поранятся, если вздумают просунуть пальцы внутрь вентилятора.

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Пользователи, которые успели опробовать Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2 положительно отзываются о гаджете и отмечают исключительно тихую работу, приятные ощущения в сравнении со стандартными вентиляторами. Некоторые сообщают, что для корректной работы приложения необходимо в настройках выставить китайский регион.

Купить Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2 на AliExpress
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Комментарии

Mr.Igor
+104
Mr.Igor
Дороговато конечно, для простого вентилятора……но деваться не куда.
2 часа назад в 13:11
#
+637
Paspartu
Кондей и только кондей
2 часа назад в 13:36
#
+4669
Carter_Mayers Paspartu
Во-во, даже самый хороший и классный вентилятор, не сможет заменить сплит. Прошлым и позапрошлым летом, наверняка многие в этом уже сумели убедиться)
час назад в 14:27
#
tellurian
+5003
tellurian
7300₽ цена. Не бюджетно.
2 минуты назад
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