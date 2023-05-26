Нашли «умный» вентилятор Xiaomi на AliExpress. Спасение от летней жары
Артем Фунтиков —
Напольный инвертор имитирует естественный поток прохладного ветра в квартире, очищает прогоняемый воздух и имеет несколько режимов интенсивности выдува и имеет детскую защиту.
Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2 устанавливается на пол и плавный, равномерный воздушный поток, будет обдувать окружающее пространство в диапазоне 150 градусов. В отличие от привычных вентиляторов с пропеллером, устройство создает впечатление, будто находишься на природе. А система фильтрации очистит воздух от пыли.
Интенсивность и перепады потока можно настроить самому через приложение Mi Home или на верхней панели вентилятора. Гаджет работает практически бесшумно и не потревожит ночью. Также есть функция таймера, которая отключит устройство, когда вы уснете.
Внутренний механизм углублен в корпус и защищен дефлектором. Любопытные дети не поранятся, если вздумают просунуть пальцы внутрь вентилятора.
Пользователи, которые успели опробовать Xiaomi Mijia Smart Tower Fan 2 положительно отзываются о гаджете и отмечают исключительно тихую работу, приятные ощущения в сравнении со стандартными вентиляторами. Некоторые сообщают, что для корректной работы приложения необходимо в настройках выставить китайский регион.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
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Во-во, даже самый хороший и классный вентилятор, не сможет заменить сплит. Прошлым и позапрошлым летом, наверняка многие в этом уже сумели убедиться)
час назад в 14:27
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