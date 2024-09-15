«Отличная цена, премиальная комплектация, качественная сборка». Топовую машинку для стрижки Xiaomi сливают за копейки
Фархад Усманов —
Нашли на Маркете очень полезный гаджет от проверенного бренда, который просто обязан быть в арсенале каждого мужчины. Речь идёт о флагманском триммере Xiaomi. Эта вещица подойдёт как для стрижки, так и для ежедневного ухода за бородой. Но самое интересное, что наличие такого девайса дома сэкономит вам кучу денег и времени на походы в барбершопы. Во всяком случае подравнять слегка бока и избавиться от щетины вы сможете дома. Кстати, сейчас топовую модель Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 можно урвать дешевле 3 тысяч рублей.
Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 — последняя на сегодняшний день модель фирменных машинок для стрижки от Xiaomi. В отличие от предшествующих триммеров, новинка получила более стильный корпус, несколько новых функций и более жирную комплектацию. Внешне она выглядит не хуже гаджетов Apple. Да, и в целом, ощущается намного дороже своего прайса.
Корпус Mijia Hair Clipper 2 сделан из пластика, окрашенного под металл. Спереди есть крутилка для регулировки длины среза, кнопка включения и светодиодные индикаторы. Машинка уведомит о необходимости зарядки, смазки лезвий и других состояниях девайса.
Главное отличие Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 от других машинок такого типа — лезвия с обсидиановым покрытием и износостойкой головкой. Производитель заявляет, что это самая острая заточка, которая используется в триммерах такого класса. Она обеспечивает максимально ровный срез, при этом не царапая кожу.
Разумеется, Mijia Hair Clipper 2 защищена от попадания влаги (IPX7), поэтому её можно мыть под водой или пользоваться в душе. Кстати, работает аппарат относительно бесшумно, а полной батареи хватает на 3 часа эксплуатации. Заряжать такую вещь придётся раз в месяц-полтора.
Самая жирная фича этой модели — комплектация. В коробке идут две насадки-гребня (2-14 мм и 16-28 мм), щётка для очистки ножей, прочный кабель USB-C, губка, расчёска, масло и фартук. Хоть свою парикмахерскую открывай, только сначала надо набить руку.
Сейчас на Яндекс Маркете стильную машинку для стрижки Xiaomi Mijia Hair Clipper 2 можно купить всего за 2790 рублей.
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