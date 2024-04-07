Подборка миниатюрных и прекрасно звучащих наушников с AliExpress

KZ PR3 — 3 336 ₽
Сразу с козырей! Это магнепланарные наушники от компании Knowledge Zenith, и за такую цену раньше было ничего подобного. Здесь используются драйверы с очень сложной конструкцией, которые звучат чище и детализированнее на всём звуковом диапазоне и привносят очень мало искажений даже на большой громкости. Это уже третья модель KZ в сегменте вставных магнепланаров, и в ней были учтены отзывы пользователей двух предыдущих.
Сам такими пользуюсь в паре с усилителем для наушников, но заменил обычные амбушюры на пенно-силиконовые, а кабель на балансный, благодаря чему звук стал ещё чище и громче, а шум не услышать даже на максимальной громкости.
Kiwi Melody — 8 752 ₽
Ещё одна модель с магнепланарными драйверами — более дорогая за счёт немного другого позиционирования. У неё схожее звучание, но более эстетский дизайн и качественный медный кабель с очень низким сопротивлением. Покупатели отмечают в отзывах уклон на сильный бас и детальные, но не напрягающие высокие частоты.
FiiO/JadeAudio JH5 — 8 319 ₽
Удачная коллаборация брендов FiiO и JadeAudio. В каждом наушнике по пять драйверов — один динамический с фокусировкой на нижнюю часть спектра и четыре арматуры для более выраженных средних частот. Покупатели указывают, что эти наушники капризны к источнику сигнала и качеству самой фонограммы, а на качественно сделанной записи даже обычный стереозвук становится до галографичности объёмным, будто динамики окружают слушателя со всех сторон. Отдельного респекта заслуживает упаковка — наушники поставляются в коробке из плексигласа, где их можно хранить в дальнейшем.
TRN ST5 — 5 826 ₽
Ещё одни гибриды примерно с такой же конструкцией — один крупный динамический драйвер, две среднечастотные арматуры и две арматуры для высоких частот. В этих наушниках упор сделан на мониторность, то есть они звучат более-менее ровно на всём музыкальном спектре, не приукрашивая ни бас, ни середину, ни высокие частоты, хотя небольшой подъём в районе вокала всё же сделан, без него некоторые жанры звучат пресно и сухо.
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