Подборка миниатюрных и прекрасно звучащих наушников с AliExpress

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»

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Принято считать, что наушники с приличным звучанием стоят многие десятки тысяч рублей, но это не так. В этой категории высок риск купить очень дорогую модель и разочароваться в её звучании, поняв, что бы переплатили за раскрученную марку. Наушники из Китая становятся открытием для многих искушённых меломанов, ведь они предлагают очень хороший звук за смешные деньги. AliExpress остаётся прекрасной площадкой для таких наушников, там их можно приобрести напрямую у производителей. В сегодняшней подборке — несколько удачных моделей от известных в узких кругах брендов.Сразу с козырей! Это магнепланарные наушники от компании Knowledge Zenith, и за такую цену раньше было ничего подобного. Здесь используются драйверы с очень сложной конструкцией, которые звучат чище и детализированнее на всём звуковом диапазоне и привносят очень мало искажений даже на большой громкости. Это уже третья модель KZ в сегменте вставных магнепланаров, и в ней были учтены отзывы пользователей двух предыдущих.Сам такими пользуюсь в паре с усилителем для наушников, но заменил обычные амбушюры на пенно-силиконовые, а кабель на балансный, благодаря чему звук стал ещё чище и громче, а шум не услышать даже на максимальной громкости.Ещё одна модель с магнепланарными драйверами — более дорогая за счёт немного другого позиционирования. У неё схожее звучание, но более эстетский дизайн и качественный медный кабель с очень низким сопротивлением. Покупатели отмечают в отзывах уклон на сильный бас и детальные, но не напрягающие высокие частоты.Удачная коллаборация брендов FiiO и JadeAudio. В каждом наушнике по пять драйверов — один динамический с фокусировкой на нижнюю часть спектра и четыре арматуры для более выраженных средних частот. Покупатели указывают, что эти наушники капризны к источнику сигнала и качеству самой фонограммы, а на качественно сделанной записи даже обычный стереозвук становится до галографичности объёмным, будто динамики окружают слушателя со всех сторон. Отдельного респекта заслуживает упаковка — наушники поставляются в коробке из плексигласа, где их можно хранить в дальнейшем.Ещё одни гибриды примерно с такой же конструкцией — один крупный динамический драйвер, две среднечастотные арматуры и две арматуры для высоких частот. В этих наушниках упор сделан на мониторность, то есть они звучат более-менее ровно на всём музыкальном спектре, не приукрашивая ни бас, ни середину, ни высокие частоты, хотя небольшой подъём в районе вокала всё же сделан, без него некоторые жанры звучат пресно и сухо.