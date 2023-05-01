Подписка Яндекс Плюс Мульти: промокоды на май 2023

Николай
Яндекс Плюс

С конца 2022 года в подписке Яндекс Плюс остался только семейный тариф Мульти. Он позволяет добавлять до 3 участников. Таким образом можно скооперироваться вчетвером и экономить на стоимости подписки. В этой заметке мы собрали актуальные промокоды на бесплатный доступ к Яндекс Плюсу, а также несколько ссылок, по которым можно приобрести подписку со скидкой.

Напомним, в Яндекс Плюс входят:
  • Фильмы и сериалы из сервиса Кинопоиск
  • Музыка и подкасты в Яндекс Музыке
  • Кэшбэк баллами в сервисах Яндекса, среди которых такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima; доставка еды и продуктов, а также покупки я Яндекс Маркете.

Промокоды:

  • 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим 2AGLQ5WPTC
  • 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим Y5S62QHYCP
  • 90 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим SQBLV29HQS

Подписка Яндекс Плюс Мульти со скидкой на AliExpress

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