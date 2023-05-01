Подписка Яндекс Плюс Мульти: промокоды на май 2023

С конца 2022 года в подписке Яндекс Плюс остался только семейный тариф Мульти. Он позволяет добавлять до 3 участников. Таким образом можно скооперироваться вчетвером и экономить на стоимости подписки. В этой заметке мы собрали актуальные промокоды на бесплатный доступ к Яндекс Плюсу, а также несколько ссылок, по которым можно приобрести подписку со скидкой.
Напомним, в Яндекс Плюс входят:
- Фильмы и сериалы из сервиса Кинопоиск
- Музыка и подкасты в Яндекс Музыке
- Кэшбэк баллами в сервисах Яндекса, среди которых такси по тарифам «Комфорт», «Комфорт+» и Ultima; доставка еды и продуктов, а также покупки я Яндекс Маркете.
Промокоды:
- 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим 2AGLQ5WPTC
- 60 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим Y5S62QHYCP
- 90 дней для новых участников — для активации переходим по ссылке и вводим SQBLV29HQS