Полезные товары с AliExpress: портативный ирригатор, всесезонный рюкзак с кодовым замком, защита от слежки и другие практичные гаджеты

В Новый год с новой подборкой. Продолжая традицию, собрали для вас несколько полезных лотов, которые упростят работу и сделают жизнь чуточку проще.
Портативный ирригатор Xiaomi
Компактный уход за полостью рта всегда можно взять с собой в дорогу. Разные насадки и четыре режима подачи воды из емкости в 1200 мл, позволят добраться до самых труднодоступных мест.
Из отзывов: очень приятно удивил прибор. Раньше подобными не пользовалась и не ожидала, что такой малыш может быть таким мощным. Качество сборки, материал, из которого изготовлен — на высоте. В использовании удобен. Советую к покупке.
Купить ирригатор Xiaomi от 2 433 р.
Дверной звонок с видеосвязью
Помимо двусторонней аудиосвязи и передачи видео в разрешении 480p, гаджет снабдили ИК-датчиками для освещения в темное время суток. Изображение передается на смартфон, где в специальном приложении можно увидеть гостя или просмотреть сохраненную в облаке запись, если вас нет дома или отвлекаться на звонок нет времени.
Из отзывов: работает с приложением tuya, пришёл полностью заряженный, в комплекте с кабелем USB-C, липучкой, радио модулем. Изображение с камеры достаточно хорошее, лицо разобрать можно без проблем.
Купить дверной звонок от 718 р.
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Портативная колонка Tronsmart
Портативная Bluetooth-колонка держит заряд до 18 часов, получила степень защиты IPX7 и RGB-подсветку, котору можно менять на свой вкус. Также есть режим сопряжения с аналогичными моделями. Так можно добиться более объемного звука. На углу есть петля для фиксации гаджета на рюкзаке.
Из отзывов: был впечатлен очень драйвовым звуком для ее размера, но в режиме стерео звук значительно лучше. Использую с проектором для просмотра фильмов. При включении колонки приходилось каждый раз отключать подсветку кнопками, но если разобрать колонку, подсветка легко отключается физически и больше не мешает.
Купить колонку Tronsmart от 3 150 р.
Рюкзак Tigernu
Влагозащитный снаружи и покрытый дышащим материалом со стороны спины, рюкзак подойдет для любых погодных условий и сезонов. Внутри огромное количество отсеков и кармашков, а бонусом идет навесной мини-замок с кодом. Базовая версия вмещает ноутбук диагональю 15 дюймов, более продвинутые — до 17 дюймов и имеют выведенный сбоку порт для зарядки смартфона.
Из отзывов: отличный рюкзак превосходного качества. Прочный водоотталкивающий материал, не тянется, не воняет. Очень удобно сидит и регулируется легкими движениями лямок на конце которых специальные пластиковые кольца. Качественные замки, основной из которых двойной.
Купить рюкзак от 3 036 р.
Настольный корпус для жестких дисков
Устройство пригодится владельцам нескольких жестких дисков разного формата. В отличие от стандартных корпусов, вам не нужно постоянно заключать носитель в коробку, для этого есть два внешних слота на 3 и 2,5 дюйма. Кроме того все выглядит эстетичнее простых переходников и подсвечивается разноцветными диодами по бокам.
Из отзывов: отлично работает, высокая скорость передачи, RGB работает только с подключенным ПК.
Купить корпус от 1 840 р.
Шторка для веб-камеры
Если вы переживаете, что через объектив камеры ноутбука за вами следят, то эта безделушка успокоит вас. Вместо куска изоленты закройте линзу этим аксессуаром и открывайте выдвижную шторку, когда потребуется.
Купить шторку для камеры от 37 р.
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