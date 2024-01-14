Полезные товары с AliExpress: портативный ирригатор, всесезонный рюкзак с кодовым замком, защита от слежки и другие практичные гаджеты

Артем
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В Новый год с новой подборкой. Продолжая традицию, собрали для вас несколько полезных лотов, которые упростят работу и сделают жизнь чуточку проще.

Портативный ирригатор Xiaomi

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Компактный уход за полостью рта всегда можно взять с собой в дорогу. Разные насадки и четыре режима подачи воды из емкости в 1200 мл, позволят добраться до самых труднодоступных мест.

Из отзывов: очень приятно удивил прибор. Раньше подобными не пользовалась и не ожидала, что такой малыш может быть таким мощным. Качество сборки, материал, из которого изготовлен — на высоте. В использовании удобен. Советую к покупке.

Купить ирригатор Xiaomi от 2 433 р.

Дверной звонок с видеосвязью

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Помимо двусторонней аудиосвязи и передачи видео в разрешении 480p, гаджет снабдили ИК-датчиками для освещения в темное время суток. Изображение передается на смартфон, где в специальном приложении можно увидеть гостя или просмотреть сохраненную в облаке запись, если вас нет дома или отвлекаться на звонок нет времени.

Из отзывов: работает с приложением tuya, пришёл полностью заряженный, в комплекте с кабелем USB-C, липучкой, радио модулем. Изображение с камеры достаточно хорошее, лицо разобрать можно без проблем. 

Купить дверной звонок от 718 р.

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Портативная колонка Tronsmart

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Портативная Bluetooth-колонка держит заряд до 18 часов, получила степень защиты IPX7 и RGB-подсветку, котору можно менять на свой вкус. Также есть режим сопряжения с аналогичными моделями. Так можно добиться более объемного звука. На углу есть петля для фиксации гаджета на рюкзаке.

Из отзывов: был впечатлен очень драйвовым звуком для ее размера, но в режиме стерео звук значительно лучше. Использую с проектором для просмотра фильмов. При включении колонки приходилось каждый раз отключать подсветку кнопками, но если разобрать колонку, подсветка легко отключается физически и больше не мешает.

Купить колонку Tronsmart от 3 150 р.

Рюкзак Tigernu

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Влагозащитный снаружи и покрытый дышащим материалом со стороны спины, рюкзак подойдет для любых погодных условий и сезонов. Внутри огромное количество отсеков и кармашков, а бонусом идет навесной мини-замок с кодом. Базовая версия вмещает ноутбук диагональю 15 дюймов, более продвинутые — до 17 дюймов и имеют выведенный сбоку порт для зарядки смартфона.

Из отзывов: отличный рюкзак превосходного качества. Прочный водоотталкивающий материал, не тянется, не воняет. Очень удобно сидит и регулируется легкими движениями лямок на конце которых специальные пластиковые кольца. Качественные замки, основной из которых двойной.

Купить рюкзак от 3 036 р.

Настольный корпус для жестких дисков

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Устройство пригодится владельцам нескольких жестких дисков разного формата. В отличие от стандартных корпусов, вам не нужно постоянно заключать носитель в коробку, для этого есть два внешних слота на 3 и 2,5 дюйма. Кроме того все выглядит эстетичнее простых переходников и подсвечивается разноцветными диодами по бокам.

Из отзывов: отлично работает, высокая скорость передачи, RGB работает только с подключенным ПК.

Купить корпус от 1 840 р.

Шторка для веб-камеры

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Если вы переживаете, что через объектив камеры ноутбука за вами следят, то эта безделушка успокоит вас. Вместо куска изоленты закройте линзу этим аксессуаром и открывайте выдвижную шторку, когда потребуется.

Купить шторку для камеры от 37 р.

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ИНН: 7703380158
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5560
Вася Вотафаков
Дверной звонок присматривал. Именно этот. Вещь интересная. Но все упирается в батарейки. Как. Что. На сколько хватит. Как альтернативу смотрю замену дверного глазка на камеру 😁 но и там есть нюансы. Сырое ПО.
Вчера в 23:20
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Вася Вотафаков
+5560
Вася Вотафаков
Колонка какого размера? Если 5 на 5 то нахеp она такая нужна. Ибо она никакая за эту цену. Рюкзак 🎒 дороговат. 2к максимум такой стоит. Ибо в нем ничего нет. Даже повербанка.
Вчера в 23:25
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Вася Вотафаков
+5560
Вася Вотафаков
Док станция 🚉 hdd тоже дорого. 1,5 максимум за эту поделку.
Вчера в 23:26
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