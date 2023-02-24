Получаем секретную скидку на покупку техники Apple в СберМегаМаркете

Сбер до 28 февраля раздает своим клиентам промокоды. Они позволяют получить скидку на покупку техники Apple в СберМегаМаркете. Рассказываем, как получить.
Откройте на своем смартфоне приложение Сбер или СБОЛ. Перейдите в раздел «Платежи» и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Все сервисы».
- Теперь нужно пройти по пути «Скидки и спецпредложений» > «СберМегаМаркет» > «Товары бренда Apple».
- В открывшемся окне нажимаем «Просмотреть промокод» и забираем промик на скидку -4 000р. Чтобы его использовать, авторизируйтесь в маркетплейсте по СберID и введите в корзине при оформлении заказа.
Все товары бренда Apple можно посмотреть здесь.
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