Получаем секретную скидку на покупку техники Apple в СберМегаМаркете

Георгий
Сбер

Сбер до 28 февраля раздает своим клиентам промокоды. Они позволяют получить скидку на покупку техники Apple в СберМегаМаркете. Рассказываем, как получить.

Откройте на своем смартфоне приложение Сбер или СБОЛ. Перейдите в раздел «Платежи» и нажмите в правом верхнем углу кнопку «Все сервисы».

Сбер

  • Теперь нужно пройти по пути «Скидки и спецпредложений» > «СберМегаМаркет» > «Товары бренда Apple».
  • В открывшемся окне нажимаем «Просмотреть промокод» и забираем промик на скидку -4 000р. Чтобы его использовать, авторизируйтесь в маркетплейсте по СберID и введите в корзине при оформлении заказа.
Сбер

Все товары бренда Apple можно посмотреть здесь.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
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Комментарии

kardigan
+3013
kardigan
Ну я бы сказал-мега скидка
Сегодня в 13:26
#
Георгий Лямин
+1612
Георгий Лямин kardigan
4к, думаю, будут не лишними для тех, кто до конца месяца там что-то соберется покупать🤷🏻‍♂️
Сегодня в 13:28
#
+1
AID_000886.828eea6863be4273b7b7196b8b706516.1819
Цены завышены, обратите внимание☝️☝️☝️можно дешевле найти, даже с учетом промокода 4.000 и кэшбека 17500
33 минуты назад
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