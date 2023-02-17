Этот чехол с AliExpress с 400-кратным увеличением превратит ваш iPhone в микроскоп

Артем
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Накладка имеет съемный модуль с линзой и встроенным диодным освещением. При помощи камеры смартфона, можно рассмотреть и заснять даже самые мелкие детали предметов.

Основная часть накладки выполнена из пластика, что позволяет плотно держаться аксессуару, не царапая смартфон. В верхней части расположены алюминиевые полозья на которых крепится модуль с линзой и подсветкой вокруг нее. На правой грани модуля расположена кнопка включения освещения и USB-разъем для зарядки. 

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Безусловно, гаджет не может сравниться с профессиональными микроскопами, но рассмотреть мельчайшие текстуры предметов можно и, судя по всему, это очень увлекательный процесс. На фото ниже представлены примеры фото пользователей, которые опробовали девайс в деле.
Кроме того, чехол выглядит стильно и позволит защитить ваш iPhon от царапин в случае падения. Не забудьте выбрать подходящую для вашего смартфона модель. 


Купить чехол-микроскоп на AliExpress от 2 278 р.
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Комментарии

+4545
Carter_Mayers
Всё это конечно замечательно, но главный вопрос нафига и кому это реально может понадобиться? Микроскоп он вряд ли заменит, побаловаться разве что и забыть через пару дней
39 минут назад
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