ПМЭФ 2024

Практичный AliExpress: собираем провода в кучу за копейки

Артем
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Охапка проводов и кабелей под столом извечная проблема тех, чье рабочее место усеяно гаджетами и аксессуарами. Мы собрали несколько недорогих и эстетичных решений с AliExpress.

Органайзер проводов Tooсkie на «липучке»

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В детстве эта штука спасала нас от нудного завязывания шнурков, сейчас ей нашли не менее практичное применение. Просто собираем все провода в кулак и обматываем липучкой 1-2 раза, отрезаем и вуаля! Надежная пластиковая основа в связке с цепкими микрокрючками, не даст разлететься даже самым толстым кабелям. Никаких следов клея, можно импользовать многократно — просто и практично. Цвет и длину ленты можно выбрать. 

Из отзывов: заказываю товар неоднократно! Я часто собираю ПК и использую для красивой укладки проводов данные стяжки. Очень удобно, красиво, и практично. И в очередной раз, очень доволен данным товаром. Действительно очень классный, и универсальный продукт

Силиконовая двухсторонняя лента

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Считаете черную обмотку недостаточно эстетичным вариантом? Попробуйте силиконовую прозрачную ленту. Она может послужить не только фиксатором, но и своеобразным держателем, поскольку клейкая основа, которая не оставляет следов, нанесена с двух сторон. В плюсы можно записать ее водонепроницаемость и возможность смыть прилипшую пыль. Длину также можно выбрать.

Из отзывов: брал такую ленту раньше уже — клеит отлично. Мягкая, прозрачная, немного пластилин напоминает. Резать лучше ножницами, не ножом.

Купить силиконовую нано-ленту от 114 р

Держатель на клипсе

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Если техника со стола то и дело курсирует, фиксировать ее намертво нет никакого смысла. На этот случай лучше выбрать крепления на защелке. Они надежно удержат сразу несколько даже самых толстых проводов, которые в любой момент можно освободить.

Купить держатель на клипсе от 100 р

Зажимы для проводов

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Если провода нужно не просто собрать, но и зафиксировать в определенном направлении, потребуются зажимы. Их можно применить для фиксации как интернет-кабеля, так и для других не сильно толстых проводов. Например, зафиксировать зарядный провод для смартфона на боковой столешнице. Сверлить ничего не придется — надежная клейкая основа (3М) крепко держит крючок на поверхности. Не забудьте уточнить, сколько именно зажимов вам нужно и выбрать цвет

Из отзывов: после почти 2 месяцев использования они все еще держатся крепко без каких-либо проблем. Идеально!

Купить зажимы от 171 р

Настольный фиксатор

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Финальный штрих, который укротит хаос не только под столом, но и на нем. Органайзер станет особенно полезен, если вы пользуетесь несколькими зарядными проводками, которые постоянно падают под стол. 

Из отзывов: все супер, провода держит на отлично, сзади на фиксатор приклеен двусторонний скотч, довольно крепко держится.

Купить настольный фиксатор от 125 р

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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