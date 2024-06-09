Практичный AliExpress: собираем провода в кучу за копейки

Охапка проводов и кабелей под столом извечная проблема тех, чье рабочее место усеяно гаджетами и аксессуарами. Мы собрали несколько недорогих и эстетичных решений с AliExpress.
Органайзер проводов Tooсkie на «липучке»
В детстве эта штука спасала нас от нудного завязывания шнурков, сейчас ей нашли не менее практичное применение. Просто собираем все провода в кулак и обматываем липучкой 1-2 раза, отрезаем и вуаля! Надежная пластиковая основа в связке с цепкими микрокрючками, не даст разлететься даже самым толстым кабелям. Никаких следов клея, можно импользовать многократно — просто и практично. Цвет и длину ленты можно выбрать.
Из отзывов: заказываю товар неоднократно! Я часто собираю ПК и использую для красивой укладки проводов данные стяжки. Очень удобно, красиво, и практично. И в очередной раз, очень доволен данным товаром. Действительно очень классный, и универсальный продукт
Силиконовая двухсторонняя лента
Считаете черную обмотку недостаточно эстетичным вариантом? Попробуйте силиконовую прозрачную ленту. Она может послужить не только фиксатором, но и своеобразным держателем, поскольку клейкая основа, которая не оставляет следов, нанесена с двух сторон. В плюсы можно записать ее водонепроницаемость и возможность смыть прилипшую пыль. Длину также можно выбрать.
Из отзывов: брал такую ленту раньше уже — клеит отлично. Мягкая, прозрачная, немного пластилин напоминает. Резать лучше ножницами, не ножом.
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Держатель на клипсе
Если техника со стола то и дело курсирует, фиксировать ее намертво нет никакого смысла. На этот случай лучше выбрать крепления на защелке. Они надежно удержат сразу несколько даже самых толстых проводов, которые в любой момент можно освободить.
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Зажимы для проводов
Если провода нужно не просто собрать, но и зафиксировать в определенном направлении, потребуются зажимы. Их можно применить для фиксации как интернет-кабеля, так и для других не сильно толстых проводов. Например, зафиксировать зарядный провод для смартфона на боковой столешнице. Сверлить ничего не придется — надежная клейкая основа (3М) крепко держит крючок на поверхности. Не забудьте уточнить, сколько именно зажимов вам нужно и выбрать цвет
Из отзывов: после почти 2 месяцев использования они все еще держатся крепко без каких-либо проблем. Идеально!
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Настольный фиксатор
Финальный штрих, который укротит хаос не только под столом, но и на нем. Органайзер станет особенно полезен, если вы пользуетесь несколькими зарядными проводками, которые постоянно падают под стол.
Из отзывов: все супер, провода держит на отлично, сзади на фиксатор приклеен двусторонний скотч, довольно крепко держится.
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