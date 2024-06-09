Практичный AliExpress: собираем провода в кучу за копейки

Охапка проводов и кабелей под столом извечная проблема тех, чье рабочее место усеяно гаджетами и аксессуарами. Мы собрали несколько недорогих и эстетичных решений с AliExpress.В детстве эта штука спасала нас от нудного завязывания шнурков, сейчас ей нашли не менее практичное применение. Просто собираем все провода в кулак и обматываем липучкой 1-2 раза, отрезаем и вуаля! Надежная пластиковая основа в связке с цепкими микрокрючками, не даст разлететься даже самым толстым кабелям. Никаких следов клея, можно импользовать многократно — просто и практично. Цвет и длину ленты можно выбрать.заказываю товар неоднократно! Я часто собираю ПК и использую для красивой укладки проводов данные стяжки. Очень удобно, красиво, и практично. И в очередной раз, очень доволен данным товаром. Действительно очень классный, и универсальный продуктСчитаете черную обмотку недостаточно эстетичным вариантом? Попробуйте силиконовую прозрачную ленту. Она может послужить не только фиксатором, но и своеобразным держателем, поскольку клейкая основа, которая не оставляет следов, нанесена с двух сторон. В плюсы можно записать ее водонепроницаемость и возможность смыть прилипшую пыль. Длину также можно выбрать.брал такую ленту раньше уже — клеит отлично. Мягкая, прозрачная, немного пластилин напоминает. Резать лучше ножницами, не ножом.Если техника со стола то и дело курсирует, фиксировать ее намертво нет никакого смысла. На этот случай лучше выбрать крепления на защелке. Они надежно удержат сразу несколько даже самых толстых проводов, которые в любой момент можно освободить.Если провода нужно не просто собрать, но и зафиксировать в определенном направлении, потребуются зажимы. Их можно применить для фиксации как интернет-кабеля, так и для других не сильно толстых проводов. Например, зафиксировать зарядный провод для смартфона на боковой столешнице. Сверлить ничего не придется — надежная клейкая основа (3М) крепко держит крючок на поверхности. Не забудьте уточнить, сколько именно зажимов вам нужно и выбрать цветпосле почти 2 месяцев использования они все еще держатся крепко без каких-либо проблем. Идеально!Финальный штрих, который укротит хаос не только под столом, но и на нем. Органайзер станет особенно полезен, если вы пользуетесь несколькими зарядными проводками, которые постоянно падают под стол.все супер, провода держит на отлично, сзади на фиксатор приклеен двусторонний скотч, довольно крепко держится.Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.