10 интересных штук с AliExpress, которые пригодятся в каждом доме и не только

Николай
AliExpress

Мы регулярно исследуем виртуальные полки маркетплейсов в поисках  всяких полезных и необычных мелочей, которые сделают нашу жизнь лучше. В этой подборке вы найдете десять незаменимых мелочей с AliExpress.

Беспроводная зарядка Baseus 2 в 1

Этот компактный «кубик» сможет зарядить одновременно iPhone и AirPods с портами MagSafe. Смотрится кайфово и не займет много места на столе или тумбочке.

Узнать стоимость и приобрести

Многоразовые пробки

Многоразовые пробки для вина

Необязательно хранить пробку от открытой бутылки игристого. Можно воспользоваться этой многоразовой штукой. Она надежно закупорит бутылку и не даст напитку выдохнуться.

Узнать стоимость и приобрести

Силиконовые «контейнеры» для продуктов

Силиконовые «контейнеры» для продуктов

Очень полезная штука для правильного хранения продуктов в холодильнике. С помощью таких контейнеров можно грамотно организовать пространство внутри холодильника. Они помогут сохранить свежесть всяких нарезок без стремных пакетов.

Узнать стоимость и приобрести

Органайзер для ватных палочек

Органайзер для ватных палочек

Просто берешь и засыпаешь ватные палочки из пакета в эту ёмкость. Выглядит приятно и доставать палочки удобно.

Узнать стоимость и приобрести

Портативный термоуплотнитель для пакетов

Маленький, но очень полезный гаджет, который поможет сохранить свежесть снеков. К примеру, с его помощью можно «запаять» недоеденную большую пачку чипсов, которая была приобретена на компанию.

Узнать стоимость и приобрести

Программатор RFID

Программатор RFID

С помощью этого небольшого гаджета без лишних расходов можно наделать дубликаты ключей от домофона. Еще полезный сценарий, если по соседству есть сквозные подъезды, то для быстрого выхода из жилого комплекса можно сделать себе дополнительный ключ, спросив оригинал у соседа.

Узнать стоимость и приобрести

Обувные вставки для «задников»

Иногда возникает ситуация, когда любимая пара кроссовок отлично смотрится снаружи, но задник внутри успел протереться или порваться. Можно туда поместить эту вставку и продолжать наслаждаться любимой обувью без похода в ремонт.

Узнать стоимость и приобрести

Защитные накладки для ножек стульев

Если вы переживаете за новый паркет, то можно дополнительно обезопасить себя защитными накладками для ножек стульев. Мягкий материал сбережет поверхность пола и мебель.

Узнать стоимость и приобрести

Сетевой удлинитель Baseus

Сетевой удлинитель Baseus

Привычные так называемые сетевые фильтры вытянутой формы подходят не ко всем интерьерам. Сэкономить пространство можно с помощью этого гаджета от Baseus в форме куба. Есть три розетки, два порта USB-C, два USB-A, а также кнопка отключения.

Узнать стоимость и приобрести

«Умная» игрушка для кошек

Этот гаджет самостоятельно будет развлекать вашего питомца. Он умеет изменять траекторию. Заряжается с помощью USB.

Узнать стоимость и приобрести
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Подборка лучших компьютерных мышек с AliExpress: удобные, красивые и недорогие
9 функциональных гаджетов с Яндекс Маркета, которые пригодятся в каждом доме
Пора менять аккумулятор на iPhone? Мы нашли отличный вариант на AliExpress за разумные деньги

Рекомендации

Рекомендации

«Прекрасная машина, готовит чудесный кофе». Популярную кофемашину De’Longhi отдают с огромной скидкой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии