10 интересных штук с AliExpress, которые пригодятся в каждом доме и не только

Мы регулярно исследуем виртуальные полки маркетплейсов в поисках всяких полезных и необычных мелочей, которые сделают нашу жизнь лучше. В этой подборке вы найдете десять незаменимых мелочей с AliExpress.
Беспроводная зарядка Baseus 2 в 1
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Многоразовые пробки
Необязательно хранить пробку от открытой бутылки игристого. Можно воспользоваться этой многоразовой штукой. Она надежно закупорит бутылку и не даст напитку выдохнуться.
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Силиконовые «контейнеры» для продуктов
Очень полезная штука для правильного хранения продуктов в холодильнике. С помощью таких контейнеров можно грамотно организовать пространство внутри холодильника. Они помогут сохранить свежесть всяких нарезок без стремных пакетов.
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Органайзер для ватных палочек
Просто берешь и засыпаешь ватные палочки из пакета в эту ёмкость. Выглядит приятно и доставать палочки удобно.
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Портативный термоуплотнитель для пакетов
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Программатор RFID
С помощью этого небольшого гаджета без лишних расходов можно наделать дубликаты ключей от домофона. Еще полезный сценарий, если по соседству есть сквозные подъезды, то для быстрого выхода из жилого комплекса можно сделать себе дополнительный ключ, спросив оригинал у соседа.
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Обувные вставки для «задников»
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Защитные накладки для ножек стульев
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Сетевой удлинитель Baseus
Привычные так называемые сетевые фильтры вытянутой формы подходят не ко всем интерьерам. Сэкономить пространство можно с помощью этого гаджета от Baseus в форме куба. Есть три розетки, два порта USB-C, два USB-A, а также кнопка отключения.
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«Умная» игрушка для кошек
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