realme поддержит cуперфинал Ассоциации студенческого баскетбола

Бренд realme выступит официальным партнером cуперфинала Ассоциации студенческого баскетбола. Решающие матчи состоятся в Санкт-Петербурге, где realme организует собственную бренд-зону с множеством активностей и развлечений, подведет итоги билетной лотереи и подарит ценные призы победителям различных конкурсов, а также наградит самого результативного игрока матча и лидера специальной номинации.Матчи пройдут в спортивном комплексе «Юбилейный», где участники мероприятия смогут запечатлеть азарт игры лучших мужских и женских команд из ведущих вузов России, начиная с этапов полуфинала. В рамках партнерства realme наградит самого результативного игрока матча и выберет победителя в собственной номинации «За чемпионский дух». Призом станет смартфон realme C55, который уже получил признание в своем сегменте за счет чемпионских характеристик: рекордного накопителя на 256 Гб, камеры с высоким разрешением 64 Мп, быстрой зарядки, производительного процессора и стильного дизайна.Кроме этого, в перерывах зрители смогут принять участие в активностях от realme. Компания оборудует специальную бренд-зону, где любой желающий сможет проверить свои силы и выиграть призы в соревнованиях по аэрохоккею и дартсу, собрать пазл или поучаствовать в квизе и лотерее. Протестировать свои баскетбольные навыки и побороться за ценные призы — смартфон realme C55, умные устройства и памятный мерч — зрители также смогут в конкурсе «realme shot». Обладателем нового смартфона станет и победитель билетной лотереи, результаты которой будут объявлены в ходе суперфинала. Разнообразят эмоции от игры выступления чирлидеров с символом бренда — маскотом реалмяу, а также action-камера realme, снимающая болельщиков на трибунах. Также специально для всех участников мероприятия в атмосфере большого спортивного праздника выступит знаменитый блогер и рэпер Эльдар Джарахов.