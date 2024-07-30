Самый вместительный рюкзак Xiaomi мощно подешевел. Он способен заменить даже чемодан

Ищете максимально вместительный и качественный рюкзак, который не будет смотреться как мешок, но при этом будет стоить адекватных денег? Нашли для вас флагманский бэкпэк Xiaomi Travel Business Multifunctional Backpack 2 по минимальной цене. У него куча карманов и отсеков, износостойкие материалы и премиальный дизайн. Сейчас его можно урвать дешевле 5 тысяч рублей.
Сразу отмечу, что все цены указаны на момент публикации статьи и только для Москвы. Жители других регионов могут переключиться на столицу и проверить возможность оформления доставки.
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Xiaomi Travel Business Multifunctional Backpack 2 внешне выглядит настолько солидно, что с ним абсолютно не стыдно посещать офис, университет или летать в путешествия. Для последнего он подходит благодаря своей нереальной вместительности. Его объём — 26 л. В моём сценарии в такой бэкпэк помещается два MacBook, пара iPad, Steam Deck, пауэрбанки и прочие аксессуары, куча мелких вещиц, а также комплект футболок и шорт на 3-4 дня.
В Xiaomi Travel Business Multifunctional Backpack 2 сразу 2 основных отсека. В каждом есть специальные секции под разные вещи. По бокам расположены карманы под пауэрбанки, зонт или бутылку с водой. Ближе к спинке есть секретный карман на магнитах для документов или налички. В одном из основных отсеков предусмотрена съёмная косметичка. Это самый бомбовый аксессуар в путешествиях. Можно закинуть туда все предметы личной гигиены, а в отеле просто отстегнуть всю косметичку и закинуть в ванную.
Также в плюсы Xiaomi Travel Business Multifunctional Backpack 2 можно вписать крепление на чемодан, качественную фурнитуру, влагооталкивающие материалы и высокую практичность. Сумка лего чистится с помощью губки и жидкого мыла. Со временем она не теряет форму (если не таскать в ней кирпичи).
Сейчас на Яндекс Маркете самый мощный рюкзак Xiaomi Travel Business Multifunctional Backpack 2 можно купить за 4880 рублей. С кэшбеками некоторых банков вы сможете сэкономить до 30% с покупок на этой платформе.
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ИНН: 7736207543