Топовую беспроводную зарядку Baseus сливают на AliExpress за «гроши»

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Baseus

До конца распродажи 11.11 на AliExpress остается несколько около 15 часов. В рамках акции можно приобрести беспроводную зарядку Baseus с очень хорошей скидкой.

Мощность гаджета составляет 15 Вт — это оптимальный вариант для iPhone. Зарядка не быстрая, но зато поможет продлить срок работы аккумулятора.

Baseus

Аксессуар выглядит очень прилично. Есть версия в монотонном корпусе, но интереснее смотрится гаджет в полупрозрачном исполнении. В комплекте идет провод USB-С.

Baseus

В карточке товара более 1560 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Один из отзывов:
Компактна, миниатюрная, приятная тактильно, хорошее качество сборки, проводок в комплекте хорошего качества не тонкий и не хлипкий. Очередной раз убеждаюсь что продукт от этого бренда хорош!
Baseus

Как купить зарядку Baseus со скидкой на AliExpress. Переходим по ссылке, и забираем купоны магазина. Стоимость гаджета составляет 894 рубля, а с купоном в корзине прайс уменьшится до 619 р. Главное — успеть до окончания 11.11.

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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
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