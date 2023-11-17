Топовую беспроводную зарядку Baseus сливают на AliExpress за «гроши»

До конца распродажи 11.11 на AliExpress остается несколько около 15 часов. В рамках акции можно приобрести беспроводную зарядку Baseus с очень хорошей скидкой.
Мощность гаджета составляет 15 Вт — это оптимальный вариант для iPhone. Зарядка не быстрая, но зато поможет продлить срок работы аккумулятора.
Аксессуар выглядит очень прилично. Есть версия в монотонном корпусе, но интереснее смотрится гаджет в полупрозрачном исполнении. В комплекте идет провод USB-С.
В карточке товара более 1560 отзывов, а средняя оценка — 4,8 балла. Один из отзывов:
Компактна, миниатюрная, приятная тактильно, хорошее качество сборки, проводок в комплекте хорошего качества не тонкий и не хлипкий. Очередной раз убеждаюсь что продукт от этого бренда хорош!
Как купить зарядку Baseus со скидкой на AliExpress. Переходим по ссылке, и забираем купоны магазина. Стоимость гаджета составляет 894 рубля, а с купоном в корзине прайс уменьшится до 619 р. Главное — успеть до окончания 11.11.
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