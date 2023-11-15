Необычные телефоны, которые можно купить. Да, они всё ещё существуют — даже складной айфон!

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Вы же помните, какими были сотовые телефоны в прошлом — ни один не похож на все остальные. Сейчас другое дело, смартфоны отличаются разве что расположением многочисленных камер в огромном выпирающем модуле. Но китайцы не отчаиваются и всё помнят, поэтому на AliExpress по-прежнему можно приобрести выдающиеся модели, как будто только что из каталога «Связного» за ноябрь то ли 2023, то ли 2003 года.Телефон-ручка с двумя симками, слотом для карты памяти и цветным экраном, на который поместили ностальгические обои из Windows XP. Даже если не использовать эту штуку как телефон, её вполне можно купить в качестве плеера. Внутрь можно засунуть карту памяти, а плеер может воспроизводить музыку или книги на TWS-наушники через Bleutooth. Говорят, даже есть камера менее чем на 1 мегапиксель, и это дополнительно круто — давно ли вы видели снимки с такой камеры и как сильно они щемят ваше сердечко?В начале нулевых телефоны Vertu с логотипом Ferrari продавались по цене квартиры, чехлы к ним стоили как автомобили, а сейчас то же самое можно купить за кэшбэк, выковырянный со своих трат за месяц. Кони, золото, почти натуральная кожа и прочая цыганщина — то, чем можно удивить любого, хоть тогда, хоть сейчас, хоть когда. Что там внутри, включается ли оно вообще — дело третьестепенное. Главное, определиться с корпусом: кожа, пластик или чистое золото Вы же понимаете, что везде будет пластик?Миллион любых цветов и складной корпус, это всё о нём — о том, что не решится выпустить Apple — складное подобие айфона. Китайская фирма Servo специализируется на подобных продуктах, модель A50 Pro её флагман. Глядя на фотографии, не отпускает ощущение, что кто-то взял в руки топор, разрубил китайский фейк айфона пополам и склеил обрубки изолентой. Дорого и страшно, но китайцы настаивают: купите и получите в нагрузку карту памяти на 16 гигабайт и беспроводные наушники. Отказать почти невозможно. Ах, ну да: мини-экран на задний панель нннада?Советский дисковый телефон китайцы пока вроде бы не воссоздали, а вот трубку от него запросто. Цвета корпуса могут быть разными, но канонические только два — чёрный и белый... остальное было в фотосалонах и на выступлениях советских юмористов. Конструкция проста, как и 50 лет назад: внизу микрофон, вверху динамик, кабель соединяет с барышней или барином.Моторэйзер не нужен, когда есть такое. Это автомобиль или это телефон? Нет, это автомобилефон. Складное нечто почти в десятке цветов, с цветным экраном, слотом для карты памяти, MP3-плеером, камерой и FM-приёмником. Разве можно мечтать о чём-то большем в эпоху суверенного рунета?